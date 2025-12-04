輝達入陸被美中「雙邊禁止」 黃仁勳：美國不該把中國市場全讓給中國

輝達執行長黃仁勳3日表示，美國長年外包生產製造給其他國家，應該要讓生產製造回歸美國，並認為，美國應該在人工智慧革命的時機點上這麼做，並認為，美國可以鼓勵台灣與美國建立夥伴關係來「再工業化」美國。

黃仁勳也說，台灣為美國再工業化所做出的努力應該受到肯定。

根據CNBC報導，美國國會有考慮將「GAIN AI法案」納入國防授權法案之中，該法案要求晶片業者須優先滿足美國的晶片需求，再出口到中國和其他國家等遭受武器禁運的國家，等於限縮輝達將晶片銷往中國；不過報導也指出，「GAIN AI法案」目前預期不會被納入。

對此，黃仁勳3日赴國會山莊說明，並稱他也有與美國總統川普見面；黃仁勳在受訪時表示，輝達支持出口管制，認為美國應該永遠擁有最先進的科技，不過黃仁勳也表示，美國應該擴大科技標準，與全世界競爭，以此來挹注研究開發，讓美國繼續擁有最強大的科技產業。

黃仁勳也說，他支持聯邦政府統一管理AI產業，而非各州規範不同；黃仁勳說，各州規範不同恐拖累AI產業，讓發展止步。

黃仁勳3日也接受華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）的座談會訪問，黃仁勳說，美國科技產業無所畏懼，指美國科技產業非常強大、快速、創新，可以與任何對手競爭，但絕對不能讓出市場給對手。

黃仁勳也說，輝達現在被美國禁止進入中國市場，連中國也禁止輝達進入中國市場，黃仁勳笑說，輝達是歷史上第一家被美中兩邊都禁止的企業。

黃仁勳說，美國現階段沒有在中國市場競爭，等於退出全球第二大的AI市場；黃仁勳指出，有人說美國可以在其他地方成長，但黃仁勳認為，中國市場沒有辦法被取代，「就像世界想要出口到美國，你不能取代美國」；黃仁勳呼籲說，美國不該把整個中國市場讓給中國。

黃仁勳也稱讚說，華為是世界最強大的科技企業之一；黃仁勳說，有人認為美國離開中國市場，中國的AI發展會退步，但這樣的情況完全沒有發生，反之中國的半導體產業呈倍數成長，速度很快就能追上西方世界。

黃仁勳也指出，美國過去10年來的能源政策是錯誤的，應該做出大幅的改變；黃仁勳說，美國應該啟用任何形式的能源，也認為美國應該鼓勵嘗試並加速核能發展。

除此之外，黃仁勳也說，美國必須修正社會議題，不只是為高學歷的民眾創造繁榮，而是為各經濟層的人創造繁榮，而最大的經濟層就是製造業；黃仁勳指出，美國過去20年來把生產製造外包給其他國家，必須讓生產製造回歸美國，指AI革命的此刻正是時機。

黃仁勳表示，輝達有龐大的供應商生態系統，應該鼓勵他們與美國建立夥伴關係，指美國可以鼓勵台灣與美國成為夥伴，幫助美國再工業化。

黃仁勳也說，台灣已經對美國提供非常大的支持，並認為台灣的努力應該受到某種程度的肯定；黃仁勳說，若不是台灣和輝達所做的努力，亞利桑那州不會取得那樣的成果；黃仁勳也指出，富士康、緯創、矽品等公司，幫助輝達建立系統生產，「它們都來自台灣」。