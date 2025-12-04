快訊

林口社區三溫暖傳死亡意外 7旬男全身大面積燒燙傷送醫亡

美元指數擴大跌勢且連八日下跌 ADP就業數據鞏固降息預期

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）跌0.5%至98.868，連續八個交易日走低。路透
美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）跌0.5%至98.868，連續八個交易日走低。路透

美元和美國公債殖利率周三雙雙下跌，美國11月ADP就業人數意外下降，加深市場對聯準會（Fed）下周再次降息的預期。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）跌0.5%至98.868，連續八個交易日走低。美國10年期公債殖利率下跌約3個基點至4.06%。

ADP數據顯示，11月民營部門就業人數減少3.2萬，為2023年3月來最大降幅，也是自2020年初以來第二大降幅。

「ADP過去4個月中有3個月下降、過去6個月中有4個月下降，」Bank of Nassau 1982首席經濟學家Win Thin說：「雖然ADP與非農就業不會完全一致，但能反映趨勢，當前趨勢明顯走弱。」

英鎊兌美元升值約1.1%至1.3353，為5月以來最大漲幅。

美元兌日圓貶值0.5%至155.15；兌瑞郎下跌0.5%至0.7994。

歐元走升0.4%，報1.1673美元，盤中觸及1.1677美元，為10月17日以來最高。

歐元區11月企業活動擴張速度創兩年半最快，服務業強勁表現抵銷製造業疲軟。

渣打銀行紐約分行全球G10外匯研究及北美宏觀策略主管Steve Englander表示，周三其他歐洲貨幣也走強，可能反映市場對俄烏戰爭結束的樂觀情緒，「都是些會因烏克蘭和平而受益的貨幣。」

美國 貨幣 俄烏戰爭 聯準會

延伸閱讀

美就業疲軟 降息幾成定局…Fed影子主席哈塞特「放鴿」影響力增強

第一金配股息上看1.12元 法人：加計股票1.27元

台幣升9.1分 躍最強亞幣

全球股市震盪整理 複合型債券基金抗波動首選之一

相關新聞

美就業疲軟 降息幾成定局…Fed影子主席哈塞特「放鴿」影響力增強

有「小非農」之稱的ADP就業報告顯示，美國11月民間企業聘僱人數意外下滑，寫兩年半來最大減數，顯示勞動市場疲態盡現；加上...

Google TPU威脅輝達霸權？1報告讓華爾街與矽谷炸裂 雲端4巨頭自研AI晶片力甩GPU

3年前OpenAI的ChatGPT帶給世人無限驚豔，它使用的超強設備──輝達GPU，成為搶手的超級寵兒，輝達因此躍升全球首家市值5兆美元的冠軍企業。

直擊！拉鍊王蓋被動宅 驗證自家建材減碳性能...日本YKK AP實踐永續住宅

日本寒冬中，不開暖氣也能恆溫？YKK打造被動式住宅，以斷熱氣密與氫能技術實現零碳生活。從傳產轉型到併購松下子公司，YKK如何將建築科技化為永續解方？

比特幣強彈 白銀、銅價創高

比特幣3日延續前一天的反彈氣勢，一度觸及兩周高點，帶動整個加密幣市場回升。同日倫敦銅期貨和白銀也一度改寫新高。

出口、內需強勁帶動 南韓上季 GDP 成長1.3% 優於預期

南韓第3季（上季）經濟成長季增1.3%，優於預估，且增速為近四年來最快，主要由強勁的出口和內需帶動。另外，南韓11月外匯...

歐元區綜合 PMI 連六升

最新調查顯示，歐元區11月商業活動擴張速度是兩年半來最快，服務業成長強勁，抵銷製造業表現疲弱的影響，可能強化歐洲央行（E...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。