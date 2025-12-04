美元指數擴大跌勢且連八日下跌 ADP就業數據鞏固降息預期
美元和美國公債殖利率周三雙雙下跌，美國11月ADP就業人數意外下降，加深市場對聯準會（Fed）下周再次降息的預期。
美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）跌0.5%至98.868，連續八個交易日走低。美國10年期公債殖利率下跌約3個基點至4.06%。
ADP數據顯示，11月民營部門就業人數減少3.2萬，為2023年3月來最大降幅，也是自2020年初以來第二大降幅。
「ADP過去4個月中有3個月下降、過去6個月中有4個月下降，」Bank of Nassau 1982首席經濟學家Win Thin說：「雖然ADP與非農就業不會完全一致，但能反映趨勢，當前趨勢明顯走弱。」
英鎊兌美元升值約1.1%至1.3353，為5月以來最大漲幅。
美元兌日圓貶值0.5%至155.15；兌瑞郎下跌0.5%至0.7994。
歐元走升0.4%，報1.1673美元，盤中觸及1.1677美元，為10月17日以來最高。
歐元區11月企業活動擴張速度創兩年半最快，服務業強勁表現抵銷製造業疲軟。
渣打銀行紐約分行全球G10外匯研究及北美宏觀策略主管Steve Englander表示，周三其他歐洲貨幣也走強，可能反映市場對俄烏戰爭結束的樂觀情緒，「都是些會因烏克蘭和平而受益的貨幣。」
