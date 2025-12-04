台積電ADR漲1.2% 較台北交易溢價27.6%

台積電ADR周三（3日）上漲1.2%，收在295.45美元，較台北交易溢價高達27.6%。

美國股市周三收盤上漲，最新經濟數據顯示美國就業降溫，加深市場對聯準會（Fed）下周降息的預期，小型股大受提振，而微軟下跌一度壓抑了漲勢。

道瓊工業指數上漲408.44點，漲幅0.9%，報47882.90點；標普500指數漲20.35點，漲幅0.3%，報6849.72點；那斯達克綜合指數上漲40.42點，漲幅0.2%，報23454.09點。羅素2000小型股指數上漲1.9%，在主要指數中領漲。

費城半導體指數也大漲1.8%，邁威爾科技（Marvell Technology）大漲 7.9%，該公司表示，受益於全球瘋狂投入 AI 運算的熱潮，旗下客製化晶片設計事業接到客戶接續下單。Microchip Technology 大漲 12.2%，這家晶片製造商調高公司第3季度業績展望。

台灣加權股價指數周三上漲228.70點，收在27,793.04點。台積電（2330）上漲1.4%收在1,450.00元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 241.14 +0.85 229.00 5.31

中華電 CHT 129.78 +0.27 130.00 -0.17

台積電 TSM 1,850.52 +1.15 1,450.00 27.62

聯電 UMC 49.17 +0.90 47.50 3.51

*匯率換算依據紐約時間下午6:30的彭博報價