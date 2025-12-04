快訊

輝達力阻晶片出口限制有望成功！黃仁勳會見川普 吐露不確定中國是否會買H200

林口社區三溫暖傳死亡意外 7旬男全身大面積燒燙傷送醫亡

台積電ADR漲1.2% 較台北交易溢價27.6%

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

台積電ADR周三（3日）上漲1.2%，收在295.45美元，較台北交易溢價高達27.6%。

美國股市周三收盤上漲，最新經濟數據顯示美國就業降溫，加深市場對聯準會（Fed）下周降息的預期，小型股大受提振，而微軟下跌一度壓抑了漲勢。

道瓊工業指數上漲408.44點，漲幅0.9%，報47882.90點；標普500指數漲20.35點，漲幅0.3%，報6849.72點；那斯達克綜合指數上漲40.42點，漲幅0.2%，報23454.09點。羅素2000小型股指數上漲1.9%，在主要指數中領漲。

費城半導體指數也大漲1.8%，邁威爾科技（Marvell Technology）大漲 7.9%，該公司表示，受益於全球瘋狂投入 AI 運算的熱潮，旗下客製化晶片設計事業接到客戶接續下單。Microchip Technology 大漲 12.2%，這家晶片製造商調高公司第3季度業績展望。

台灣加權股價指數周三上漲228.70點，收在27,793.04點。台積電（2330）上漲1.4%收在1,450.00元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 241.14 +0.85 229.00 5.31

中華電 CHT 129.78 +0.27 130.00 -0.17

台積電 TSM 1,850.52 +1.15 1,450.00 27.62

聯電 UMC 49.17 +0.90 47.50 3.51

*匯率換算依據紐約時間下午6:30的彭博報價

指數 台積電 美國

美就業疲軟 降息幾成定局…Fed影子主席哈塞特「放鴿」影響力增強

有「小非農」之稱的ADP就業報告顯示，美國11月民間企業聘僱人數意外下滑，寫兩年半來最大減數，顯示勞動市場疲態盡現；加上...

Google TPU威脅輝達霸權？1報告讓華爾街與矽谷炸裂 雲端4巨頭自研AI晶片力甩GPU

3年前OpenAI的ChatGPT帶給世人無限驚豔，它使用的超強設備──輝達GPU，成為搶手的超級寵兒，輝達因此躍升全球首家市值5兆美元的冠軍企業。

直擊！拉鍊王蓋被動宅 驗證自家建材減碳性能...日本YKK AP實踐永續住宅

日本寒冬中，不開暖氣也能恆溫？YKK打造被動式住宅，以斷熱氣密與氫能技術實現零碳生活。從傳產轉型到併購松下子公司，YKK如何將建築科技化為永續解方？

比特幣強彈 白銀、銅價創高

比特幣3日延續前一天的反彈氣勢，一度觸及兩周高點，帶動整個加密幣市場回升。同日倫敦銅期貨和白銀也一度改寫新高。

出口、內需強勁帶動 南韓上季 GDP 成長1.3% 優於預期

南韓第3季（上季）經濟成長季增1.3%，優於預估，且增速為近四年來最快，主要由強勁的出口和內需帶動。另外，南韓11月外匯...

歐元區綜合 PMI 連六升

最新調查顯示，歐元區11月商業活動擴張速度是兩年半來最快，服務業成長強勁，抵銷製造業表現疲弱的影響，可能強化歐洲央行（E...

