蘋果設計部門大將戴伊出走 改為Meta效力
美國蘋果公司（Apple）發言人今天證實，社群媒體巨擘MetaPlatforms已將蘋果人機介面設計副總裁戴伊（AlanDye）納入該公司團隊。
路透社報導，戴伊2006年開始為蘋果效力，自2015年起領導該公司人機介面設計團隊。他將於今年12月31日加入Meta，擔任首席設計長。
戴伊在任期間，曾協助塑造蘋果旗艦產品的外觀與使用體驗，包括Vision Pro頭戴裝置、iPhone X及AppleWatch，並監督主要作業系統及應用程式的重大改版。
彭博（Bloomberg News）報導，Meta挖走了蘋果頂級設計主管戴伊，凸顯該公司向人工智慧（AI）消費設備領域進軍的決心。
知情人士指出，蘋果資深設計師李梅（StephenLemay）將接替戴伊的職務。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言