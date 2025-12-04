蘋果設計部門大將戴伊出走 改為Meta效力

美國蘋果公司（Apple）發言人今天證實，社群媒體巨擘MetaPlatforms已將蘋果人機介面設計副總裁戴伊（AlanDye）納入該公司團隊。

路透社報導，戴伊2006年開始為蘋果效力，自2015年起領導該公司人機介面設計團隊。他將於今年12月31日加入Meta，擔任首席設計長。

戴伊在任期間，曾協助塑造蘋果旗艦產品的外觀與使用體驗，包括Vision Pro頭戴裝置、iPhone X及AppleWatch，並監督主要作業系統及應用程式的重大改版。

彭博（Bloomberg News）報導，Meta挖走了蘋果頂級設計主管戴伊，凸顯該公司向人工智慧（AI）消費設備領域進軍的決心。

知情人士指出，蘋果資深設計師李梅（StephenLemay）將接替戴伊的職務。