Anthropic拚加速IPO 要搶在OpenAI前掛牌 估值超過3,000億美元

經濟日報／ 編譯劉忠勇陳苓／綜合外電
知情人士透露，Anthropic 近日已選定美國西岸的Wilson Sonsini律師事務所協助規畫 IPO。路透

英國金融時報（FT）引述知情人士報導，人工智慧（AI）新創公司Anthropic打算搶在OpenAI之前掛牌，已委託法律事務所籌備首次公開發行股票（IPO），最快2026年上市，可能是歷來最大規模IPO案之一。

Anthropic若能IPO，將取得更有效率的募款方式，並給予該公司籌碼、能用股權展開大型併購。Anthropic是Claude聊天機器人的開發商，獲得Google和亞馬遜支持。

知情人士透露，Anthropic已選定Wilson Sonsini律師事務所，協助規劃IPO，最快可能明年上市，並曾就上市事宜和多家大型投銀接觸，不過相關討論仍屬初步且非正式，可見離選定IPO承銷商還有一段距離。

儘管如此，這些舉動表示Anthropic的準備工作邁出大步，該公司IPO形同在AI熱潮之際，測試市場對尚未轉盈業者的投資胃納。Anthropic投資人樂見IPO，指出率先掛牌能讓公司從OpenAI手上奪得先機。

路透報導，競爭同業OpenAI也傳出規劃上市，也許會在明年下半年提出申請。儘管OpenAI財務長佛萊爾上月說，掛牌並非近期目標。然而，兩家公司都面臨相同障礙，即成長速度過快，加上訓練AI模型的成本高得驚人，使得財務表現難以預測。

此外，這兩家公司擬以美國科技新創前所未見的估值，叩關IPO市場。OpenAI在10月估值達到5,000億美元；Anthropic上月獲得微軟和輝達150億美元的投資承諾，預期本輪募資將使估值落在3,000億至3,500億美元之間。

法國新創Mistral 2日發布新AI模型宣稱，旗下最新大型語言模型「Mistral Large 3」是全球最優異的多模態與多語言開放權重模型之一。

