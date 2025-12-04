印度與美貿易協商進度停滯 盧比貶破90大關

印度盧比兌美元匯率3日貶破90盧比兌1美元的整數關卡，再創新低，反映印度與美國貿易協商進度停滯，衝擊市場信心，企業也趕忙對盧比可能進一步貶值進行避險。

盧比兌美元3日一度貶值0.5%，報90.2962盧比兌1美元，比2日寫下的歷史新低價89.9550更低。之後因央行進場干預，小幅賣出美元，貶幅收斂至0.1%，報90.07盧比，仍在90心理關卡之下。

盧比今年來已貶值4.9%，將寫2022年來最大全年貶幅，在亞洲貨幣墊底。印度是至今仍未和美國敲定貿易協議的主要經濟體之一，輸美產品遭課徵50%關稅，已對出口商造成壓力，且進口強勁也讓美元需求居高不下，加重盧比貶值壓力。

同時，外國投資人今年來已從印度股市撤資170億美元，外國直接投資（FDI）淨流入額持續疲軟，外部商業借貸也顯現疲態，凸顯廣泛的資本外流使盧比壓力更為沉重。

澳盛銀行預測在美國關稅維持現狀下，印度盧比將在明年底前貶至91.30盧比，甚至可能提前跌到這個價位。

不過，美國銀行（BofA）認為，印度央行的外匯存底依然充足，能夠抑制盧比貶幅擴大的風險，只是投資組合資金不斷外流，將使央行的干預行動難以為繼，但「我們預期明年美元疲軟，應能支持盧比溫和升值，明年第1季可能加快升值步調」，「我們預期明年底的盧比對美元匯價將觸及86盧比」。