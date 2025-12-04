快訊

暴利誘惑！高雄教育界爆吸金20億元 苦主遍及上流圈

若中國入侵台灣美國有多大機會協防？ 賴總統：川普對台合作有增加趨勢

歐元區綜合 PMI 連六升

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電

最新調查顯示，歐元區11月商業活動擴張速度是兩年半來最快，服務業成長強勁，抵銷製造業表現疲弱的影響，可能強化歐洲央行（ECB）下周決議利率按兵不動的理由。

標普全球（S&P Global）彙編的漢堡商業銀行（HCOB）歐元區11月綜合採購經理人指數（PMI）為52.8，高於10月的52.5，連續第六個月上升，站上兩年半來最高水準。PMI高於50代表商業活動成長，低於50意味萎縮。

歐元區上月服務業PMI攀升0.6至53.6，也創2023年5月以來新高，新業務量成長速度是18個月以來最快。製造業則浮現艱困跡象，工廠生產成長降至九個月低點，新訂單也小幅下降。

HCOB首席經濟學家德拉魯比亞（Cyrus de la Rubia）說：「歐元區服務業持續浮現明確復甦跡象，服務業表現強勁甚至足以抵銷製造業疲弱的影響，意味歐元區11月經濟產出成長速度略高於前月。」

歐元區11月就業持續成長，但創造就業的速度下降至僅小幅成長，服務業延續招募動能，製造業者裁員速度則寫下4月以來最快；企業信心微幅改善，但仍低於長期平均值，暗示業者仍對未來情勢持謹慎態度。

歐元區 服務業 PMI

延伸閱讀

OECD上修美、歐、日GDP成長

網路掀內幕…聯想員工爆料：ISG大裁員 上海數百員工被砍

中經院：製造業未來半年展望仍緊縮

蘋果小規模裁員 縮編銷售團隊加強客戶互動

相關新聞

美就業疲軟 降息幾成定局…Fed影子主席哈塞特「放鴿」影響力增強

有「小非農」之稱的ADP就業報告顯示，美國11月民間企業聘僱人數意外下滑，寫兩年半來最大減數，顯示勞動市場疲態盡現；加上...

比特幣強彈 白銀、銅價創高

比特幣3日延續前一天的反彈氣勢，一度觸及兩周高點，帶動整個加密幣市場回升。同日倫敦銅期貨和白銀也一度改寫新高。

出口、內需強勁帶動 南韓上季 GDP 成長1.3% 優於預期

南韓第3季（上季）經濟成長季增1.3%，優於預估，且增速為近四年來最快，主要由強勁的出口和內需帶動。另外，南韓11月外匯...

歐元區綜合 PMI 連六升

最新調查顯示，歐元區11月商業活動擴張速度是兩年半來最快，服務業成長強勁，抵銷製造業表現疲弱的影響，可能強化歐洲央行（E...

印度與美貿易協商進度停滯 盧比貶破90大關

印度盧比兌美元匯率3日貶破90盧比兌1美元的整數關卡，再創新低，反映印度與美國貿易協商進度停滯，衝擊市場信心，企業也趕忙...

Anthropic拚加速IPO 要搶在OpenAI前掛牌 估值超過3,000億美元

英國金融時報（FT）引述知情人士報導，人工智慧（AI）新創公司Anthropic打算搶在OpenAI之前掛牌，已委託法律...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。