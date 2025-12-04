比特幣強彈 白銀、銅價創高
比特幣3日延續前一天的反彈氣勢，一度觸及兩周高點，帶動整個加密幣市場回升。同日倫敦銅期貨和白銀也一度改寫新高。
比特幣2日收復9萬美元大關後，3日一度再漲逾2.6%，逼近94,000美元，站上11月17日以來盤中高點，乙太幣和其他主要代幣也同步勁揚。這為加密市場帶來了一絲喘息之機，但投資人依然謹慎，市場情緒仍脆弱，持續存在承受壓力跡象。
此外，受供應緊俏與聯準會（Fed）降息預期推動，白銀與倫敦銅期貨價格3日盤中同步改寫歷史新高紀錄。現貨白銀最高上漲0.8%至每英兩58.9471美元，突破兩天前寫下的高點58.84美元。黃金現貨也上漲0.4%左右，報每英兩4,223美元。
同日在倫敦交易的銅期貨盤中大漲2.6%，創每噸11,400美元的歷史新高紀錄。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言