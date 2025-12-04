比特幣強彈 白銀、銅價創高

比特幣3日延續前一天的反彈氣勢，一度觸及兩周高點，帶動整個加密幣市場回升。同日倫敦銅期貨和白銀也一度改寫新高。

比特幣2日收復9萬美元大關後，3日一度再漲逾2.6%，逼近94,000美元，站上11月17日以來盤中高點，乙太幣和其他主要代幣也同步勁揚。這為加密市場帶來了一絲喘息之機，但投資人依然謹慎，市場情緒仍脆弱，持續存在承受壓力跡象。

此外，受供應緊俏與聯準會（Fed）降息預期推動，白銀與倫敦銅期貨價格3日盤中同步改寫歷史新高紀錄。現貨白銀最高上漲0.8%至每英兩58.9471美元，突破兩天前寫下的高點58.84美元。黃金現貨也上漲0.4%左右，報每英兩4,223美元。

同日在倫敦交易的銅期貨盤中大漲2.6%，創每噸11,400美元的歷史新高紀錄。