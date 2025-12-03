美股早盤／傳微軟AI軟體需求弱 指數漲跌互見、機器人類股逆漲

據傳微軟調降人工智慧（AI）軟體需求，導致AI類股跟跌，部分抵銷了聯準會（Fed）降息預期大起的樂觀情緒，美股3日早盤四大指數漲跌互見。

道瓊工業指數3日早盤上漲0.1%，標普500指數下跌0.1%，那斯達克指數跌0.4%，費城半導體指數跌0.5%。

台積電ADR下挫1%，輝達挫0.8%，微軟挫2%。Information網站報導，由於許多銷售人員未能達成年度目標，微軟多個部門下調部分AI軟體的銷售成長目標，據悉該公司降低產品配額的情況相當罕見。

據傳川普當局打算加速發展機器人產業，考慮在明年發布行政命令，商務部長盧特尼克也與產業高層會面。機器人概念股特斯拉上揚1%、泰瑞達（Teradyne）上揚0.4%。

有「小非農」之稱的ADP就業報告顯示，美國民間企業11月就業人數意外減少3.2萬人，不僅遜於經濟學家估計的增加1萬人，更寫2023年3月來最大減幅。

凱投宏觀（Capital Economics）的布朗說，ADP就業數字溫和下滑，加上此前Fed褐皮書也有類似訊息，應該足以說服Fed在下周會議上降息。芝商所FedWatch工具顯示，交易員如今估計，下周有近9成機率將降息1碼，遠高於一個月前的63%。

美國特殊應用IC（ASIC）晶片製造商邁威爾科技（Marvell Technology）攀升6%。該公司財報表示，受惠於AI運算需求，樂觀看好明年度展望。