聽新聞
0:00 / 0:00
探索新成長機會 Uber執行長下周將首度來台
美國媒體報導，在Uber尋找新成長途徑及進軍自動駕駛車領域之際，該公司執行長庫斯洛沙希（Dara Khosrowshahi）下周將走訪日本、南韓、台灣和香港，這將是他2017年接掌這家叫車巨擘以來，首度造訪台灣和香港。
報導指出，庫斯洛沙希8日將造訪日本，然後再前往南韓、台灣與香港。Uber發言人透露，庫斯洛沙希走訪亞洲期間將與政府官員、企業領袖和Uber員工會面。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言