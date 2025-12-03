探索新成長機會 Uber執行長下周將首度來台

美國媒體報導，在Uber尋找新成長途徑及進軍自動駕駛車領域之際，該公司執行長庫斯洛沙希（Dara Khosrowshahi）下周將走訪日本、南韓、台灣和香港，這將是他2017年接掌這家叫車巨擘以來，首度造訪台灣和香港。

報導指出，庫斯洛沙希8日將造訪日本，然後再前往南韓、台灣與香港。Uber發言人透露，庫斯洛沙希走訪亞洲期間將與政府官員、企業領袖和Uber員工會面。