投資人等待美國關鍵經濟數據 亞股多收漲

中央社／ 香港3日綜合外電報導

華爾街股巿漲勢重啟帶動亞洲股市今天大多上漲，不過漲幅有限，主因投資人正在等待美國聯邦準備理事會下週會議之前最後一批美國經濟數據出爐。

法新社報導，聯邦準備理事會（Fed）將連續第3度降息的預期已經反映在股價上，本週重要經濟指標發布前交易量明顯減少，因為這些數據仍可能影響聯準會未來一年的政策規劃。

市場最關注美國整合運算及企業外包供應商ADP公司今天稍晚將公布的私人企業聘僱報告，以及5日將公布的聯準會偏好通膨指標個人消費支出（PCE）報告。

貨幣市場預估12月10日降息的機率約為90%，且預計明年底前還會再降息3次。

有報導指稱，主張進一步降息的美國總統川普首席經濟顧問哈塞特（Kevin Hassett）在聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）明年5月任期結束後，最被看好接任，這項消息進一步提振市場信心。

不過，儘管多位聯準會決策官員公開支持降息，觀察人士指出，政策委員會內部對於是否需要針對勞動市場疲弱或通膨居高不下出手，似乎仍有分歧。

IG市場分析師葉蔚文（Fabien Yip）指出：「星期五的核心PCE指數是聯準會12月政策會議前最後一項重要通膨指標。任何意外變動都可能改變外界對聯準會政策立場的預期，特別是在央行權衡通膨持續性和勞動市場轉弱的情況下。」

日股基準日經指數今天收漲1.1%，來到49864.68點。港股恆生指數收跌1.3%，來到25757.52點。上證指數收跌0.5%，來到3878.00點。

至於其他亞股，台北、首爾、雪梨、新加坡、威靈頓、收漲。雅加達、吉隆坡、馬尼拉股巿收跌。

