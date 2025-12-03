國防商Anduril賣無人機給台灣後 喊話擬於日本設廠

快訊

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
美國國防新創公司Anduril宣布設立日本辦公室，並尋求與當地業者加強合作，未來可能會在日本設立大型生產設施。

Anduril創辦人拉奇（Palmer Luckey）3日在東京記者會上表示，準備在日本業務斥資數億到數十億美元，不只要使用日企零件生產設備給美國，更要在日本生產輸日商品，目前正在洽談於日本設立新廠，並擬於現有廠房生產。

拉奇訪日之際，正值日相高市早苗的「台灣有事論」，導致日中緊張升溫。此前高市表示，打算減少軍工出口限制、建造武器工廠、加速投資該國軍力，並誓言在本財年把軍事預算提高至占國內生產毛額（GDP）2%。

Anduril在台灣和南韓均設有辦公室，該公司將與台灣共同開發水下無人機。拉奇曾在8月來台，送交該公司首批無人機Altius-600M，並與我國防部長顧立雄會晤。

