國防商Anduril賣無人機給台灣後 喊話擬於日本設廠
美國國防新創公司Anduril宣布設立日本辦公室，並尋求與當地業者加強合作，未來可能會在日本設立大型生產設施。
Anduril創辦人拉奇（Palmer Luckey）3日在東京記者會上表示，準備在日本業務斥資數億到數十億美元，不只要使用日企零件生產設備給美國，更要在日本生產輸日商品，目前正在洽談於日本設立新廠，並擬於現有廠房生產。
拉奇訪日之際，正值日相高市早苗的「台灣有事論」，導致日中緊張升溫。此前高市表示，打算減少軍工出口限制、建造武器工廠、加速投資該國軍力，並誓言在本財年把軍事預算提高至占國內生產毛額（GDP）2%。
Anduril在台灣和南韓均設有辦公室，該公司將與台灣共同開發水下無人機。拉奇曾在8月來台，送交該公司首批無人機Altius-600M，並與我國防部長顧立雄會晤。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言