快訊

粉絲不捨…「康熙來了」停播10年 最後一次錄影蔡康永淚灑攝影棚

網爆台荷交流情報戰大挫敗 官員：國防部不顧體制是導火線

「給大家看看長相」北醫大教授遭控公開嗆學生黃臉婆 校方回應

英特爾市占首度站上1%！GPU市場前景不妙 分析業者怪罪川普

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
數據顯示，英特爾上季PC獨立GPU市占率首度站上1%。路透
數據顯示，英特爾上季PC獨立GPU市占率首度站上1%。路透

最新數據顯示，輝達（Nvidia）上季個人電腦（PC）圖形處理器（GPU）市占率仍穩坐冠軍寶座，但比前季小幅下滑，超微（AMD）和英特爾則雙雙上升，英特爾市占率首次站上1%。

根據專業分析業者Jon Peddie Research（JPR）公布的數據，2025年第3季PC獨立（AIB）GPU市場比前季成長2.8%至1,200萬組，輝達以92%市占率持續遙遙領先，但比前季下滑1.2個百分點；超微市占率上升0.8個百分點至7%，英特爾則拿下1%市場。

英特爾在PC中央處理器（CPU）領域有舉足輕重地位，但旗下AIB產品仍微不足道，獨立GPU市占率站上1%對該公司而言是一大里程碑。超微以RDNA 4為基礎的Radeon RX 9000系列產品似乎大受媒體與零售通路歡迎，這股人氣已反映在市占率。

JPR指出，2025年第3季顯示卡銷量增幅小於過去十年平均值，分析師認為關稅不確定性導致第2季湧現恐慌性購買潮，能解釋這個現象。展望未來，JPR預測2024至2029年AIB市場複合年成長率（CAGR）為負0.7%。JPR總裁佩迪（Jon Peddie）憂心川普政府引發的社會經濟動盪，將導致經濟在通膨影響下陷入衰退。

輝達 英特爾 超微 川普 市占率

延伸閱讀

川普提議在美建造核潛艦 李在明：現實面較困難

巴西總統魯拉與川普通話 同意聯手打擊組織犯罪

紐約市ICE逮捕人數激增 川普上任半年超過去年總和

川普特赦 販毒判刑45年的宏都拉斯前總統在美獲釋

相關新聞

害怕被AI搶走飯碗？富爸爸作者清崎投資十講之三：試試投入這行

預告近期將陸續在X上公開投資十大心法的暢銷書「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特‧清崎，3日釋出爭議十足的第三項建議，那就是加入多...

英特爾市占首度站上1%！GPU市場前景不妙 分析業者怪罪川普

最新數據顯示，輝達（Nvidia）上季個人電腦（PC）圖形處理器（GPU）市占率仍穩坐冠軍寶座，但比前季小幅下滑，超微（...

銅價為何漲翻天？AI熱潮等3大因素助長這種「新黃金」需求

銅價最近迭創新高，反映三大因素推波助瀾，其中又以人工智慧（AI）投資熱潮助長需求尤甚。業者表示，黃銅如今已成為「新的黃金...

成美國年終假期購物季秘密武器？消費者今年押寶AI

從科技公司到零售商的各行各業，今年都在押寶人工智慧（AI），現在看來消費者也跟上了。今年美國的年底假期購物季節，消費者以...

美股科技指數近周強壓大盤…93%財報優於預期！1供應商激勵AI供應鏈

美國第3季財報季進入尾聲，整體企業獲利強度再度超出市場預期。截至11月28日最近一波財報更新日止，S&P500 已有 9...

才爆個資外流…再揪陸電商「販售酷澎帳號」 南韓用戶怕了掀退會潮

南韓酷澎近期爆發大規模個資外流事件，今天更發現中國主要線上購物平台與二手交易網站上出現「南韓酷澎帳號」販售貼文；而連日來...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。