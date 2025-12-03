銅價為何漲翻天？AI熱潮等3大因素助長這種「新黃金」需求

銅價最近迭創新高，反映三大因素推波助瀾，其中又以人工智慧（AI）投資熱潮助長需求尤甚。業者表示，黃銅如今已成為「新的黃金」，今後銅價可能持續居高不下，反映供需失衡的隱憂。

自10月以來，銅價已一連串改寫歷史新高，基準的倫敦金屬交易所（LME）銅價現已漲到每公噸超過11,000美元，遠高於兩年前的每噸8,500美元左右。

三大因素推升需求 使銅成為「新的黃金」

IRH Global Trading執行長梅赫拉宣稱，銅現在是「新的黃金」，並預言銅將維持在最近的價位，因為供不應求近在眼前。

金融時報報導，近來銅金屬需求激增，反映三大因素：綠能轉型、AI投資熱潮，以及世界各國重新武裝。

礦商Grupo Mexico表示，鋪設電網供應綠能轉型與布建AI資料中心的電力需求，需要使用大量的銅金屬，估計每百萬瓦（MW）電力需要27至33公噸的銅，是傳統資料中心銅需求的兩倍多。

全球市值最大礦業集團必和必拓（BHP）今年1月預測，到2050年，世界各地資料中心使用銅的數量將成長六倍。

Benchmar Mineral Intelligence的資料顯示，銅最大消費國中國大陸吃下2025年全球銅需求的58%。IEA指出大陸電網迅速擴張，是近兩年來銅需求成長最大的驅動力。儘管中國大陸成長減緩的說法甚囂塵上，印度和亞洲其他國家經濟成長，可望在未來數年提高全球銅需。

此外，全球為強化防禦力重整軍備，是另一股推力。採礦業金融家弗里蘭德說：「許多銅需求是隱性的，軍用的銅需求從未公開揭露。」法國興業銀行分析師團隊估計，2024年全球國防支出成長9.4%，達到2.7兆美元。

分析師預料，最快今年，銅供應就會陷入短缺。顧問公司Wood Mackenzie預測，2025全年精煉銅供應缺口可能達到30.4萬噸，2026年缺口會進一步擴大。

供應缺口近在眼前 銅礦商火速應變

在需求日增的同時，現有礦場已屬老舊，生產力大不如前，而未開發的大型銅蘊藏難覓。在這種情況下，國際能源總署（IEA）今年警告，到2035年，現有的和計劃啟用的礦場產量加總起來，也只能滿足全球70%的銅需求。這正是銅生產商快馬加鞭尋求合併的原因。

英美資源集團（Anglo American）提議以價值約500億美元的換股交易，收購加拿大泰克資源（Teck Resources），成為今年最大宗礦業併購交易，就反映全球競相鞏固銅供應源。

Wood Mackenzie銅研究主管庫伯說，金屬市場供應不足的情況不會持續太久，往年價格大漲會促使業者尋找替代品，或另覓供應源，比方說回收再利用廢金屬；但現況是，此刻積極蓋資料中心的「超大規模」業者，不像傳統工業用戶對價格那麼敏感，「對變壓器單元之類的出價比電網供應商更大方」。

這導致最近供應商對廢銅回收再利用興趣增濃，同時也積極開發新技術，並努力從廢料中擠出更多的銅金屬。

必和必拓執行長亨利表示，他考慮重啟已關閉的銅礦場，正研究以改良的新技術進行開採。他說：「今日開採的礦，十年前也許不符經濟效益。」但銅價上漲和技術精進，已「開啟延長舊礦壽命的展望」。