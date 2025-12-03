成美國年終假期購物季秘密武器？消費者今年押寶AI

快訊

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
電商巨人亞馬遜（Amazon）在新澤西州的倉儲配送中心，工作人員在1日網購星期一（Cyber Monday）時忙著處理顧客訂購的商品。路透
電商巨人亞馬遜（Amazon）在新澤西州的倉儲配送中心，工作人員在1日網購星期一（Cyber Monday）時忙著處理顧客訂購的商品。路透

從科技公司到零售商的各行各業，今年都在押寶人工智慧（AI），現在看來消費者也跟上了。今年美國的年底假期購物季節，消費者以AI幫自己找到並購買禮物。

透過其Agentforce平台創建AI代理Saleforce資料顯示，美國黑五網購周（包括Cyber Monday網購星期一）檔期裡，AI代理為其零售夥伴帶進17%的線上訂單，協助帶入135億美元的銷售額。

AI幫助將顧客導入各個商品銷售方案、大範圍地促進結帳購買。Saleforce說，今年網購周ChatGPT平台等AI工具的使用，是去年同期的三倍，反映零售商在AI方面的投資，無論是與AI公司結盟，或是自行開發聊天機器人，將在今年耶誕購物季得到回報。

數據分析公司Quantum Metric主管尼科塔說：「AI協助消費者跳過傳統的首頁，直接到想找的產品頁，效率大增。」

對零售商而言，有了AI，代表他們以往仰賴首頁或是社群媒體的策略需要大幅改變。

追蹤網站與應用程式顧客資料的Adobe Analytics指出，美國今年黑五單日網購銷售額創下118億美元新高，年增9.1%。消費者使用聊天服務找優惠、比較商品。AI令購物經驗更為個人化，經由AI所做的產品推薦，也對品牌有更多認識。

Adobe Analytics發現，今年黑五上線美國網站購物的人，經由AI聊天服務而來的顧客，比來自非AI來源的人，38%更會成交購買。Quantum Metric則是說，消費者主要是利用AI來找到最划算的購買選擇。

