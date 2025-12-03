快訊

路透：鴻海子公司富山科技擬在越南擴產

經濟日報／ 國際中心／綜合外電
鴻海。 圖／路透社
鴻海。 圖／路透社

路透報導，根據一份提交至越南北寧省環保部門的公司文件，鴻海旗下富山科技公司（Fushan Technology）正申請在越南擴大生產的許可，準備生產 Xbox 遊戲設備和其他電子零組件。

文件顯示，該公司還計劃將手機產能提高3,000萬支，達到年產1.4億支，並打算開始生產智慧戒指的充電設備。公司表示，工廠升級已經啟動，計劃明年4月全面投產。

富山科技的工廠以前是諾基亞和微軟手機的生產基地，文件還稱，該工廠每年也能生產多達10萬台無人機。

鴻海於2000年代進入越南，截至2024年在當地的投資已超過32億美元，製造業務主要集中在北部的北寧省和北江省。

