AI狂熱引爆新供應危機 記憶體短缺恐續至2027年

全球記憶體晶片短缺問題日益嚴重，迫AI與消費電子企業大打搶購戰，讓這個不可或缺的零件價格飆升。為求供應穩定，台灣記憶體廠華邦電子透露，甚至有客戶要求簽6年長約。

路透社報導，這波供應壓力橫跨幾乎所有種類的記憶體，從USB隨身碟、智慧型手機用的快閃記憶體，到供人工智慧（AI）晶片在數據中心運算所需的先進高頻寬記憶體（HBM）皆受影響。根據市調機構集邦科技（TrendForce）統計，部分記憶體價格自2月以來已漲逾一倍。

這場危機影響不僅限於科技產業。許多經濟學家與企業高層警告，若短缺問題持續，AI帶來的生產力提升將面臨趨緩的風險，數千億美元的數位基礎建設方案恐面臨延宕。此情勢也可能加劇通膨壓力，令各國在竭力壓抑物價及因應美國關稅同時，面臨更多挑戰。

路透社針對這場供應危機進行深入調查，訪問近40位相關人士，其中包含17名晶片製造商和通路商高層。結果顯示，輝達（Nvidia）、谷歌（Google）、微軟（Microsoft）與阿里巴巴等科技巨頭推動下，晶片業者面臨兩難：一來用於AI競賽的高階晶片依舊供不應求，二來傳統記憶體產能卻受到擠壓，反過來衝擊智慧型手機、個人電腦與消費電子市場。

部分業者正加速調整腳步、設法修正供應策略。

根據集邦科技的數據，用於電腦和手機的動態隨機存取記憶體（DRAM），供應商平均庫存水準從7月的3到8週，降至10月的2到4週。

目前投資人正質疑，龐大資金湧入AI基礎建設正升高泡沫隱憂。部分分析師預料，市場將出現淘汰賽，唯有規模最大、財力最雄厚公司，才能撐得住漲價壓力。

1位記憶體晶片業者高層向路透社透露，缺貨狀況將拖累未來的各項數據中心建設計畫。新產能需要至少2年時間打造；然而，晶片廠又擔心過度擴建，需求熱潮一旦消退，恐有閒置之虞。

花旗（Citi）11月期間曾表示，SK海力士（SKHynix）已向分析師透露，記憶體短缺狀況將持續到2027年年底。

SK海力士母公司鮮京集團（SK Group）會長崔泰源（Chey Tae-won）上個月在首爾一場產業論壇指出：「這些日子以來，有太多公司來要求供貨，我們擔心可能無法全部處理。若我們無法及時供貨，這些企業甚至可能無法營運下去。」

有一位消息人士告訴路透社：「現在各方都在搶貨。」

台灣記憶體廠華邦電是最早宣布擴產因應需求的廠商之一。該公司董事會10月核准資本支出預算新台幣355.09億元，將用於生產設備、研發設備及廠務設施工程。

華邦電總經理陳沛銘表示：「近期有許多客戶來拜託我們，其中甚至有人希望簽6年長約。」