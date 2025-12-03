快訊

設備老舊？上課到一半吊扇突「整組砸落」 建中生淡定拍片喊不意外

斷垣殘壁中的新郎新娘：加薩停火協議下的集體婚禮

吳建豪暴瘦到脫相？ 近照嚇壞粉絲：以為是葛優

貝瑞：比特幣是今時代的鬱金香泡沫 並因這理由停掉避險基金

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

https://youtu.be/nsE13fvjz18

「大賣空」本尊貝瑞（Michael Burry）接受「大賣空」（The Big Short）作者麥可．路易士（Michael Lewis）Podcast專訪，談到他為什麼停止為外部投資人管理資金。

他說：「我認為美股情況不妙，可能接下來會有好幾年的低迷。」

貝瑞指出，如今大量資金都透過被動式投資進入市場。他說：「在美國，現在市場如果下跌，已不像 2000 年那樣，還有一堆被忽視的股票就算那斯達克暴跌也能逆勢上來。現在我認為整個市場會一起往下掉。做多美股來保護自己，幾乎是不可能的事。」「這也是我決定退出的原因。」

貝瑞也解釋，他為什麼認為帕蘭提（Palantir）會下跌。

他說：「他們老是說自己是唯一的，但 IBM 做的基本上一樣。IBM 的事業規模其實還比 Palantir 大。」

他批評 Palantir 股票獎酬過高，營收只有 40 億美元，卻養出了五位億萬富豪。

貝瑞進一步指出，更大的問題在於，網路泡沫（他形容為「資料傳輸泡沫」）時期的美股高峰，出現在企業資本支出甚至還沒到位一半的階段。他說：「現在的情況是，你只要宣布在 AI 上增加 1 美元資本支出，你的市值就會跟著增加 3 美元。」

貝瑞表示，若現在一定要買股票，他會考慮那些不受市場青睞的醫療保健類股。

至於比特幣，他形容這是「今時代的鬱金香球莖」，意指 17 世紀因炒作而崩盤的鬱金香泡沫。

貝瑞說：「比特幣漲到 10 萬美元，我覺得荒謬至極。」他並直言這種加密幣根本「一文不值」。

貝瑞告訴路易士，比特幣比鬱金香球莖還糟糕，因為它讓太多犯罪活動得以更加隱匿進行」。

比特幣 鬱金香 美股

延伸閱讀

「大賣空」本尊貝瑞高喊AI泡沫後 箭靶轉向這間公司

記憶體缺貨南亞科、華邦電受惠...但電腦廠要完？專家：若真缺貨到2027不樂觀

新台幣兩天狂升近0.6 元？投資人傻眼：比特幣在震嗎

電影「大賣空」本尊貝瑞註銷旗下避險基金 暗示月底發重磅消息

相關新聞

馬斯克點出AI正向發展三關鍵：真、美、好奇心

億萬富豪馬斯克再度提醒人工智慧（AI）可能帶來的危機，並點出在他看來要確保 AI正面發展的三個關鍵要素：真、美、好奇心。

印度盧比匯率貶破90整數關卡 再創新低

印度盧比兌美元匯率3日盤中貶破90盧比兌1美元的整數關卡，再創新低，反映印度與美國貿易協商進度停滯，衝擊市場信心，企業也...

泰國通縮壓力加重 物價連八個月負成長

泰國11月消費者物價連續第八個月下跌，凸顯通縮壓力加重，強化了央行今年第四度降息的預期。

Netflix若併華納兄弟探索 消費者費用可望降低

兩名知情人士透露，影音串流平台Netflix擬收購華納兄弟探索旗下的影視製作及串流媒體部門，預期將透過綑綁Netflix...

YouTube遵法卻喊不安全 澳洲青少年社媒禁令引爭議

谷歌（Google）旗下影音串流平台YouTube今天向數百萬澳洲用戶及內容創作者發布一項「令人失望的更新」，表示將配合...

白銀創新高！供應緊俏、Fed降息預期聯手推一把

受供應緊俏與降息預期推動，白銀價格刷新歷史紀錄。黃金也同步上漲。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。