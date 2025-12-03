直擊亞馬遜無人計程車 AI想左轉要考慮數十億種路況

走進雲端服務供應商AWS位於美國拉斯維加斯的先進技術展示區，一輛外型方正、充滿未來感的載具立刻抓住眾人目光，這正是亞馬遜旗下公司Zoox打造的無人計程車。不像人類開車左轉輕而易舉，AI開車要左轉時，考慮的是涉及數十億種可能的路況排列組合。

車內沒有方向盤、沒有駕駛座，甚至分不出車頭車尾，外型看似帶著輪子的烤麵包機，Zoox正以顛覆傳統的設計與人工智慧（AI）技術，試圖重新定義未來的城市移動方式。

這不只是概念車，而是已經實際在美國賭城街頭運行的服務。中央社記者前往AWS re:Invent年度大會展區實地直擊，一窺這輛集結AWS與生成式AI技術的自駕車，究竟有何獨到之處，以及亞馬遜如何把AI戰場從客廳延伸至馬路。

「這裡沒有方向盤，也沒有人從遠端中央控制，車輛完全依靠自己做決定」，展區現場人員指著車內寬敞的對坐空間解釋。

這款車型最大特點是「雙向行駛」（bi-directional）設計，4個輪子皆可轉向，車輛不需要掉頭，既能往前開也能直接往後開，在狹窄的城市街道中展現高度靈活性。車內設計成面對面的4人座艙，搭乘體驗更像是移動的私人包廂。

為了達成完全自動駕駛，Zoox車身四周與頂部布滿了5種不同類型的感測器，包括光學雷達（LiDAR）、雷達、熱成像儀及視覺攝影機等，全天候掃描周遭環境，把數據即時回傳給車載AI系統進行運算與決策。

自從今年9月在拉斯維加斯對一般民眾開放服務以來，已有32輛Zoox在賭城上路。使用者只要下載專屬App，就能像呼叫Uber一樣預約車輛，車門會自動開啟迎接乘客，到達目的地後自動停妥。

Zoox也已在舊金山針對員工進行測試，預計很快會開放民眾使用。更具野心的擴張計畫鎖定2026年，屆時服務版圖將延伸至美國東岸的亞特蘭大與邁阿密，但還沒有進軍海外市場的明確時間表。

值得注意的是，Zoox現階段運行仍有部分限制，以拉斯維加斯為例，目前服務範圍主要涵蓋約7間飯店，必須取得授權才能進入飯店區域接送旅客。

談到自駕車的最大挑戰，就不得不提AI訓練。展區現場人員表示，「對人類駕駛來說，『左轉』可能是一個再簡單不過的動作，但對AI而言，這涉及數十億種可能的排列組合。」例如，左轉時可能遇到對向來車、後方突然出現的消防車、穿越馬路的行人，甚至是旁邊並行的自行車。

為了應對這些層出不窮的案例，Zoox不僅依靠路上的無人計程車收集數據，還部署一支由人類駕駛、搭載攝影機的普通車隊，專門在各地繪製地圖並收集真實道路資訊。這些海量數據會透過亞馬遜AI開發平台SageMaker來訓練模型，不斷微調演算法，讓車輛「學會」如何安全應對各種突發狀況。