馬斯克點出AI正向發展三關鍵：真、美、好奇心

億萬富豪馬斯克再度提醒人工智慧（AI）可能帶來的危機，並點出在他看來要確保 AI正面發展的三個關鍵要素：真、美、好奇心。

他日前接受印度富豪卡馬特（Nikhil Kamath）的Podcast訪問時說：「並沒有任何保證，AI 一定會帶來美好的未來。當你打造一項強大的技術時，總會有風險。強大的技術也可能帶來毀滅性的後果。」

馬斯克先前曾警告，「AI是文明未來面臨的一大風險」，並強調科技突飛猛晉，讓 AI 對社會造成的風險已超過汽車、飛機或藥物。

在這次訪談中，馬斯克強調，關鍵在於應確保 AI 技術追求真相，而不是重複錯誤。他說：「真相、美、好奇心，我認為是 AI 最重要的三件事。」

馬斯克說，若 AI 不嚴格建立在真相的基礎上，就會從網路吸收大量錯誤資訊，最後「因為這些謊言和現實互相矛盾，導致無法正常推理」。

他說：「如果你強迫 AI 去相信不是真的的事，會讓AI發瘋，因為那只會導向更多糟糕的結論。」

至於美，馬斯克說，「能夠欣賞美這件事很重要」，「你看到的時候自然就懂了」。

他表示，AI 應該渴望更了解現實的本質，因為人性遠比機器有趣。「與其把人類毀滅掉，而讓人性能延續、甚至繁榮下去，才是更意思的發展」。

有「AI 教父」之稱的電腦科學家辛頓（Geoffrey Hinton）今年曾表示，AI「有 10% 到 20% 的機率會把人類毀滅」。他也提到一些較短期的風險，包括回答內容出現幻覺（hallucinations）、以及初階工作被全面自動化。