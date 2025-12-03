印度盧比匯率貶破90整數關卡 再創新低

印度盧比兌美元匯率3日盤中貶破90盧比兌1美元的整數關卡，再創新低，反映印度與美國貿易協商進度停滯，衝擊市場信心，企業也趕忙對盧比可能進一步貶值避險。

盧比兌美元3日盤中一度貶值0.3%，報90.1575盧比兌1美元，跌破2日締造的89.9475盧比新低價，之後因央行進場干預，小幅賣出美元，貶幅收斂至0.2%，報90.07盧比，守住90心理關卡。

盧比今年來已貶值4.9%，將是2022年來最大全年貶幅，表現在亞洲貨幣墊底。印度是還沒和美國敲定貿易協議的主要經濟體之一，輸美產品遭課徵50%關稅，已對出口商造成壓力，且進口強勁也讓美元需求居高不下，加重盧比貶壓。

同時，外國投資人今年來已從印度股市撤資170億美元，外國直接投資（FDI）淨流入額持續疲軟，外部商業借貸也已顯現疲態，凸顯廣泛的資本外流已使盧比壓力更為沉重。

澳盛銀行外匯策略師兼經濟學家尼姆指出，在印度和美國敲定貿易協議前，印度還需要一些經濟調整。澳盛假設在美國關稅維持現狀下，印度盧比將在明年底前貶至91.30盧比，而且還可能提前貶至這個價位。

Kotak證券公司表示，印度央行必須更果決介入打擊盧比遭受的投機性賣壓，若央行允許盧比收盤價貶破90，可能促成投機押注熱潮，使盧比貶向91。

不過，美國銀行（BofA）認為，印度央行的外匯存底依然充足，能夠抑制盧比貶幅擴大的風險，只是投資組合資金不斷外流，將使央行的干預行動難以為繼，但「我們預期明年的美元疲軟應能支持盧比溫和升值，明年第1季的可能在季節有利因素可能加快升值步調」，「我們預期明年底的盧比對美元匯價將觸及86盧比」。