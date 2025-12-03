泰國通縮壓力加重 物價連八個月負成長

快訊

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
泰國11月消費者物價連續第八個月下跌。路透
泰國11月消費者物價連續第八個月下跌，凸顯通縮壓力加重，強化了央行今年第四度降息的預期。

政府數據顯示，泰國11月消費者物價指數（CPI）比去年同期下跌0.49%，跌幅雖小於市場預期的0.76%，卻是物價連續第八個月負成長，也是連續第九個月低於央行的1%-3%目標區間。泰國今年1-11月的CPI年比下滑0.12%。

11月不計生鮮食品和能源價格的核心CPI則年升0.66%，分別高於10月的0.61%、和經濟學家預估的0.57%。

政府表示，南部洪災預料只會推升消費者物價0.01-0.5個百分點，影響有限，但對廠房的衝擊可能開始對明年1月出口造成壓力，當局預期明年通膨將介於零到0.1%。

泰國央行已表示，供應面因素和補貼效應導致CPI疲軟，通縮風險有限，預估今年整體CPI將零成長，但經濟學家認為消費者需求也已持續疲弱不振，尤其是在最近的嚴重洪災之後。

經濟學家預期，泰國央行12月17日將降息，明年2月再降，反映經濟在本季陷入技術性衰退的風險升高、以及通縮憂慮加劇。

央行總裁維泰（Vitai Ratanakorn）1日表示，仍有降息空間，但也表示降息只會對面臨結構性問題的經濟，產生有限影響。

