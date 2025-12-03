泰國通縮壓力加重 物價連八個月負成長
泰國11月消費者物價連續第八個月下跌，凸顯通縮壓力加重，強化了央行今年第四度降息的預期。
政府數據顯示，泰國11月消費者物價指數（CPI）比去年同期下跌0.49%，跌幅雖小於市場預期的0.76%，卻是物價連續第八個月負成長，也是連續第九個月低於央行的1%-3%目標區間。泰國今年1-11月的CPI年比下滑0.12%。
11月不計生鮮食品和能源價格的核心CPI則年升0.66%，分別高於10月的0.61%、和經濟學家預估的0.57%。
政府表示，南部洪災預料只會推升消費者物價0.01-0.5個百分點，影響有限，但對廠房的衝擊可能開始對明年1月出口造成壓力，當局預期明年通膨將介於零到0.1%。
泰國央行已表示，供應面因素和補貼效應導致CPI疲軟，通縮風險有限，預估今年整體CPI將零成長，但經濟學家認為消費者需求也已持續疲弱不振，尤其是在最近的嚴重洪災之後。
經濟學家預期，泰國央行12月17日將降息，明年2月再降，反映經濟在本季陷入技術性衰退的風險升高、以及通縮憂慮加劇。
央行總裁維泰（Vitai Ratanakorn）1日表示，仍有降息空間，但也表示降息只會對面臨結構性問題的經濟，產生有限影響。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言