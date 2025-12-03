Netflix若併華納兄弟探索 消費者費用可望降低
兩名知情人士透露，影音串流平台Netflix擬收購華納兄弟探索旗下的影視製作及串流媒體部門，預期將透過綑綁Netflix與HBO Max，降低消費者的串流服務費用。
熟悉提案的人士向路透社表示，Netflix近期與華納兄弟探索（Warner Bros Discovery）進行談判時指出，若將自家串流平台與HBO Max合併，將能透過綑綁方案降低費用，對消費者有利。消息人士要求匿名，以討論保密的談判內容。
消息人士指出，Netflix的論點意在回應監管機關可能提出的疑慮，即將全美主要訂閱影視串流服務及其主要競爭對手合併，可能會減少用戶選擇並推高價格。目前兩家公司都未曾推出任何綑綁方案。
華納兄弟探索一直在評估出售全部或部分業務，內容涵蓋電影與電視製作公司、有線電視頻道如HBO及有線電視新聞網（CNN），以及HBO Max串流服務。
路透社10月報導，Netflix正積極評估收購華納兄弟探索影視製作與串流業務的可能，外界認為這項合併可能將重塑全球串流產業格局。消息人士表示，Netflix如今以強調「有利於消費者」為論點，欲建立這項交易能夠經得起潛在監管挑戰的依據。
路透社先前也披露，Netflix為華納兄弟探索的影視及串流部門提出以現金為主的收購出價。
其他競標者如派拉蒙天空之舞（Paramount Skydance）及康卡斯特（Comcast），也計劃藉由整合HBO Max和華納兄弟的影視資源，強化自家串流平台競爭力。
Netflix至今未回應置評請求，華納兄弟探索則拒絕發表評論。
若Netflix的收購成功，預計將擴充其電影與電視資料庫。但熟悉內情的人士表示，兩項服務的潛在合併不太可能大幅增加市場份額，因為絕大多數Netflix用戶也已訂閱HBO Max。
