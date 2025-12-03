快訊

駭人！台中騎車與大貨車車禍 女騎士頭顱滾地慘死

陳都靈是誰？為何被說「于朦朧第二」？美國靈媒一句話預言成關注

週刊爆電視台不砍胡瓜價「雙方同意續約」 民視：還沒談完

Netflix若併華納兄弟探索 消費者費用可望降低

中央社／ 紐約2日綜合外電報導
兩名知情人士透露，影音串流平台Netflix擬收購華納兄弟探索旗下的影視製作及串流媒體部門，預期將透過綑綁Netflix與HBO Max，降低消費者的串流服務費用。 路透社
兩名知情人士透露，影音串流平台Netflix擬收購華納兄弟探索旗下的影視製作及串流媒體部門，預期將透過綑綁Netflix與HBO Max，降低消費者的串流服務費用。 路透社

兩名知情人士透露，影音串流平台Netflix擬收購華納兄弟探索旗下的影視製作及串流媒體部門，預期將透過綑綁Netflix與HBO Max，降低消費者的串流服務費用。

熟悉提案的人士向路透社表示，Netflix近期與華納兄弟探索（Warner Bros Discovery）進行談判時指出，若將自家串流平台與HBO Max合併，將能透過綑綁方案降低費用，對消費者有利。消息人士要求匿名，以討論保密的談判內容。

消息人士指出，Netflix的論點意在回應監管機關可能提出的疑慮，即將全美主要訂閱影視串流服務及其主要競爭對手合併，可能會減少用戶選擇並推高價格。目前兩家公司都未曾推出任何綑綁方案。

華納兄弟探索一直在評估出售全部或部分業務，內容涵蓋電影與電視製作公司、有線電視頻道如HBO及有線電視新聞網（CNN），以及HBO Max串流服務。

路透社10月報導，Netflix正積極評估收購華納兄弟探索影視製作與串流業務的可能，外界認為這項合併可能將重塑全球串流產業格局。消息人士表示，Netflix如今以強調「有利於消費者」為論點，欲建立這項交易能夠經得起潛在監管挑戰的依據。

路透社先前也披露，Netflix為華納兄弟探索的影視及串流部門提出以現金為主的收購出價。

其他競標者如派拉蒙天空之舞（Paramount Skydance）及康卡斯特（Comcast），也計劃藉由整合HBO Max和華納兄弟的影視資源，強化自家串流平台競爭力。

Netflix至今未回應置評請求，華納兄弟探索則拒絕發表評論。

若Netflix的收購成功，預計將擴充其電影與電視資料庫。但熟悉內情的人士表示，兩項服務的潛在合併不太可能大幅增加市場份額，因為絕大多數Netflix用戶也已訂閱HBO Max。

影視 兄弟 串流

延伸閱讀

《現金英雄》李俊昊史上最可憐英雄 用自己微薄的薪水撐起整個世界

召喚你的學院魂！OWNDAYS哈利波特聯名再進化 劍橋包收納袋太可愛

影集控玩遊樂園！ 全球首座「Netflix House」費城開幕 走進「航海王、星期三」真實世界，入場免費「沉浸式體驗」玩到爽

兩名神祕參賽者回歸！「黑白大廚2」賽制全改了

相關新聞

歐盟拍板！2027年前跟俄羅斯天然氣說再見 全球供過於求降低價格風險

歐盟已達成協議，要比原計畫更快地淘汰掉來自俄羅斯的天然氣，與這個曾是歐盟最大能源供應國徹底「分手」。

Netflix若併華納兄弟探索 消費者費用可望降低

兩名知情人士透露，影音串流平台Netflix擬收購華納兄弟探索旗下的影視製作及串流媒體部門，預期將透過綑綁Netflix...

YouTube遵法卻喊不安全 澳洲青少年社媒禁令引爭議

谷歌（Google）旗下影音串流平台YouTube今天向數百萬澳洲用戶及內容創作者發布一項「令人失望的更新」，表示將配合...

白銀創新高！供應緊俏、Fed降息預期聯手推一把

受供應緊俏與降息預期推動，白銀價格刷新歷史紀錄。黃金也同步上漲。

重押資料中心市場？SiTime傳洽購瑞薩時脈事業 價碼上看20億美元

彭博引述知情人士報導，專攻類比晶片、為資料中心提供電路同步晶片的美商賽特時脈公司（SiTime），正洽談併購瑞薩電子（R...

美銀調博通目標價 估再漲20%但點名聯發科恐瓜分TPU訂單

在博通（Broadcom）股價過去6個月大漲53%後，美國銀行分析師艾亞（Vivek Arya）帶領的其團隊更進一步調升...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。