白銀創新高！供應緊俏、Fed降息預期聯手推一把

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
白銀價格周三最高上漲0.8%至每英兩58.9471美元，創歷史新高，因交易員押注供應持續吃緊，以及美國借貸成本將下降。美聯社
白銀價格周三最高上漲0.8%至每英兩58.9471美元，創歷史新高，因交易員押注供應持續吃緊，以及美國借貸成本將下降。美聯社

受供應緊俏與降息預期推動，白銀價格刷新歷史紀錄。黃金也同步上漲。

白銀周三最高上漲0.8%至每英兩58.9471美元，突破兩天前寫下的高點58.84美元。投資人預期聯準會新任主席上任，以及本月延後公布的美國經濟數據，將支撐美國總統川普呼籲的貨幣寬鬆政策。近期貴金屬上漲反映出，市場認為鮑爾5月卸任聯準會主席後，降息步伐可能加快。

彭博計算白銀ETF持倉量周二增加約200噸，總持倉量達到2022年以來最高。

短期內，投資人預期聯準會將在本月會議上降息。較低的利率往往有利本身不生息的白銀與黃金價格走升。

白銀也受到一波押注供應吃緊的投機資金支持。上月有創紀錄的白銀流入倫敦，給其他市場的供給帶來壓力。上海期貨交易所相關倉庫庫存近期降至10年低點。

截至新加坡時間上午11時35分，白銀漲0.8%至每英兩58.9318美元。黃金漲0.4%至每英兩4,224.31美元，扭轉連兩天的跌勢。白金和鈀金也漲，彭博美元指數持平。

黃金 聯準會 美國

