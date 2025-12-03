歐盟拍板！2027年前跟俄羅斯天然氣說再見 全球供過於求降低價格風險

歐盟已達成協議，要比原計畫更快地淘汰掉來自俄羅斯的天然氣，與這個曾是歐盟最大能源供應國徹底「分手」。

自俄羅斯入侵烏克蘭後，能源交易商密切關注歐盟一舉一動，觀察它從依賴俄羅斯天然氣，轉向跟美國、中東等新夥伴採購的進度。雖然戰爭開打後，歐洲購買的俄氣已砍半，但至今仍占歐盟進口總量大約五分之一。

周三凌晨，各成員國、歐洲議會和歐盟執委會的談判代表終於達成一致，同意最晚在2026年底，逐步禁止從俄羅斯進口液化天然氣，這比執委會最初的提案提早了一年，也與歐盟最新一輪對俄制裁中「禁止海運交付」的禁令同步。

至於簽訂長約的管線天然氣進口最遲要在2027年9月30日停止，但視歐盟設定的天然氣儲存目標，這個期限可能延至2027年11月1日，早於執委會提案的2027年底告終。

歐盟能源事務專員Dan Jorgensen在X貼文表示：「我們終於且永久地關掉俄羅斯天然氣的水龍頭。歐洲選擇能源安全與獨立，不會再走回頭路，重回那種供應不穩與市場被人操控的局面。」

市場先前有傳言，如果美方促成了俄烏和平協議，可能放鬆對俄羅斯能源的制裁。這種揣測使得歐洲基準天然氣期貨價出現近四年來最長連跌。

目前歐盟約15%的液化天然氣供應來自莫斯科，這部分的進口支出大約介於5億到7億歐元間。歐盟正承受來自美國的壓力，要更快切斷與俄羅斯的能源鏈並增加採購美國液化天然氣。雙方今年稍早簽訂的貿易協議，包含在 2028 年前購買 7,500 億美元美國能源的承諾。

歐盟轉向時機發生在全球天然氣供應充裕之際。市場預計，明年下半年開始，全球天然氣市場將開始出現供過於求。這大大降低了歐盟停買俄氣會導致的供應緊張和價格飆升風險。