重押資料中心市場？SiTime傳洽購瑞薩時脈事業 價碼上看20億美元

彭博引述知情人士報導，專攻類比晶片、為資料中心提供電路同步晶片的美商賽特時脈公司（SiTime），正洽談併購瑞薩電子（Renesas）旗下開發時脈晶片的部門。

消息人士告訴彭博，SiTime正和瑞薩討論可能的交易條件 。瑞薩旗下這部門主要生產用於無線基礎設施、網路設備和資料中心的計時晶片，負責讓各項訊號維持同步。

知情人士指出，若達成交易，這部門含負債在內的估值（含負債）可能高達 20 億美元。

瑞薩周三早盤股價一度上漲 7.2%，創下 10 月 31 日以來最大漲幅，表現優於其他日本半導體股。

SiTime 本身早有日資背景。大阪的半導體公司信芯（MegaChips）十多年前入主 SiTime，後來協助上市；信芯目前仍持有 SiTime 13% 股權。

SiTime採用所謂微機電系統（MEMS），來取代傳統的石英振盪器，以確保產品能準確計時。SiTime認為這項精確計時技術擁有龐大的市場潛力，應用範圍可涵蓋汽車到軍事導航系統。

今年以來，SiTime 股價上漲 34%，目前市值約 78 億美元。瑞薩電子股價同期下跌 11%，市值約為 3.4 兆日圓（約 219 億美元）。