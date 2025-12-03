快訊

台灣鯛藥檢延燒…供應商稱未檢出 高市衛生局：屬不同檢體

美銀調博通目標價 估再漲20%但點名聯發科恐瓜分TPU訂單

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美國銀行分析師重申博通的「買入」評級，並將其目標價從400美元上調至460美元。路透
在博通（Broadcom）股價過去6個月大漲53%後，美國銀行分析師艾亞（Vivek Arya）帶領的其團隊更進一步調升其目標價。

Google近期發表的Gemini 3人工智慧模型，完全在其自主研發的TPU上訓練完成。Google未來將擴大TPU應用，對關鍵設計合作夥伴博通來說是個大利多。此外，Meta注意到Google的成功，傳出計劃自2027年開始斥資數十億美元採購Alphabet的TPU。美銀分析師因此更新對博通股票的觀點。

根據美媒TheStreet報導，美銀已上調博通明（2026） 、後（2027）年的預估銷售額，增幅分別為2%和4%，達到880億美元和1,200億美元。今（2025）年的預估銷售則為630億美元。

美銀團隊指出，如果Google不只透過Google雲端平臺出租TPU，更開始直接銷售晶片給客戶，可能對博通的其他客製化晶片客戶，如Meta、字節跳動和OpenAI，構成新的競爭。

值得注意的是，Google可能將聯發科（2454）加入其下一代TPUv8的的設計合作夥伴名單，從而瓜分原先可能由博通獨占的訂單。（高階晶片將是與博通合作的TPUv8AX，低階晶片則為與聯發科合作的TPUv8X）

艾亞在研究報告中重申對博通的「買入」評級，並將其目標價從400美元上調至460美元，較周二收盤價381.57美元可能再漲20%。這個目標價是基於博通2027年度預估本益比33倍計算得出。

然而，分析師同時列出博通面臨的下行風險，包括：半導體景氣循環風險；對蘋果和Google的業務依賴度高，存在潛在的「設計出局」風險；在網路、智慧手機、儲存、企業軟體市場面臨的競爭風險；頻繁收購資產所帶來的財務與整合風險；以及，高達600億美元的鉅額淨債務。

美銀調博通目標價 估再漲20%但點名聯發科恐瓜分TPU訂單

