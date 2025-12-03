晶片大廠邁威爾 砸1020億收購Celestial AI

快訊

中央社／ 舊金山2日綜合外電報導

晶片製造商邁威爾（Marvell Technology）今天表示，將以32.5億美元（約新台幣1020億元）收購半導體新創公司CelestialAI，同時預測第4季營收將高於市場預期。

路透社報導，邁威爾股價在盤後交易中勁揚約13%。

生成式人工智慧蓬勃發展，晶片製造商研發進程也隨之加快。業界競相為先進資料中心設計速度更快、能源效率更高的產品。

邁威爾及其競爭對手博通（Broadcom）協助雲端運算公司設計客製化晶片，以滿足其資料中心應用的特定需求，此發展方向已成為上述兩家公司的重要業務。

邁威爾執行長墨菲（Matt Murphy）在電話會議表示，預計明年客製化晶片業務收入將成長20%。摩根大通（JPMorgan）分析師蘇爾（Harlan Sur）表示，這家總部位於加州聖克拉拉（Santa Clara）的公司，協助亞遜（Amazon）和微軟（Microsoft）打造其客製化人工智慧晶片。

收購Celesti AI將讓邁威爾享受這家新創公司在光子學領域的研究成果。光子學利用光，而非電子訊號在人工智慧晶片與記憶體晶片之間建立連接。邁威爾在此領域的競爭對手包括博通，還有市值世界第一的輝達（Nvidia）。

墨菲表示，Celestial AI的技術將應用於邁威爾下一代光電相關基礎設施產品，這將為公司創造一個價值100億美元的新市場。

「收購完成後，邁威爾將擁有一個在矽光子學領域的領導企業。」

墨菲表示，大型雲端運算公司將於2027年或2028年開始部署光子技術並走向大規模應用。他預計這項技術終將廣為採用。

根據協議條款，Celestial AI將獲得10億美元現金與邁威爾2720萬股普通股，價值22.5億美元。

邁威爾表示，預計Celestial AI將於2028財年下半年開始貢獻可觀收入，當年第4季的年化營收預估值將達5億美元，此數字更將在2029財年第4季倍翻，達到10億美元。

這件收購案預計在2026年第1季完成。

