亞馬遜新一代Trainium4晶片 將採用輝達「NVLink Fusion」技術

亞馬遜旗下雲端運算事業 AWS 周二表示，旗下新一代 Trainium4 人工智慧（AI）運算晶片將採用輝達（NVIDIA）的「NVLink Fusion」技術，可見繼英特爾（Intel）、高通（Qualcomm）之後，輝達又成功吸引主要 AI 客戶加入應用行列。

兩家公司在 AWS 於拉斯維加斯一年一度的雲端大會上發布上述消息。NVLink 是輝達的核心技術之一，可在不同類型晶片之間建立高速連結。

NVLink 將協助 AWS 打造更大型的 AI 伺服器，讓彼此之間能更快辨識並溝通。這對需要串接成千上萬台機器來訓練的大型 AI 模型極為重要。在和輝達合作的架構下，AWS 客戶也能在速度更快且更易擴充的情況下使用專屬的AI基地，即所謂的「AI 工廠」。

輝達執行長黃仁勳發布新聞稿說：「輝達和 AWS 正共同打造 AI 工業革命的運算骨幹，讓先進 AI 能落地每一家企業、每一個國家，加速全世界邁向智慧化。」