快訊

台灣鯛藥檢延燒…供應商稱未檢出 高市衛生局：屬不同檢體

岡山高中學生爆試卷寫「中華民國」被扣分？ 校方澄清：已補回成績

「LINE Pay給你」是哪種Pay？LINE Pay Money要重新申請嗎？6大問題新舊用戶必看

亞馬遜新一代Trainium4晶片 將採用輝達「NVLink Fusion」技術

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
繼英特爾（Intel）、高通（Qualcomm）之後，AWS也加入NVLink的行列。路透
繼英特爾（Intel）、高通（Qualcomm）之後，AWS也加入NVLink的行列。路透

遜旗下雲端運算事業 AWS 周二表示，旗下新一代 Trainium4 人工智慧（AI）運算晶片將採用輝達（NVIDIA）的「NVLink Fusion」技術，可見繼英特爾（Intel）、高通（Qualcomm）之後，輝達又成功吸引主要 AI 客戶加入應用行列。

兩家公司在 AWS 於拉斯維加斯一年一度的雲端大會上發布上述消息。NVLink 是輝達的核心技術之一，可在不同類型晶片之間建立高速連結。

NVLink 將協助 AWS 打造更大型的 AI 伺服器，讓彼此之間能更快辨識並溝通。這對需要串接成千上萬台機器來訓練的大型 AI 模型極為重要。在和輝達合作的架構下，AWS 客戶也能在速度更快且更易擴充的情況下使用專屬的AI基地，即所謂的「AI 工廠」。

輝達執行長黃仁勳發布新聞稿說：「輝達和 AWS 正共同打造 AI 工業革命的運算骨幹，讓先進 AI 能落地每一家企業、每一個國家，加速全世界邁向智慧化。」

成功 客戶

延伸閱讀

軟銀孫正義哭著賣輝達 加碼OpenAI！網嘲諷：未來會哭更久

AWS首款3奈米自研晶片亮相 推AI工廠擴大與輝達合作

輝達掀自駕車革命 「有常識」辨別路況…鴻海研發添助力

日本機器人大廠Fanuc宣布與輝達結盟 股價飆漲近10%

相關新聞

歐盟拍板！2027年前跟俄羅斯天然氣說再見 全球供過於求降低價格風險

歐盟已達成協議，要比原計畫更快地淘汰掉來自俄羅斯的天然氣，與這個曾是歐盟最大能源供應國徹底「分手」。

重押資料中心市場？SiTime傳洽購瑞薩時脈事業 價碼上看20億美元

彭博引述知情人士報導，專攻類比晶片、為資料中心提供電路同步晶片的美商賽特時脈公司（SiTime），正洽談併購瑞薩電子（R...

美銀調博通目標價 估再漲20%但點名聯發科恐瓜分TPU訂單

在博通（Broadcom）股價過去6個月大漲53%後，美國銀行分析師艾亞（Vivek Arya）帶領的其團隊更進一步調升...

亞馬遜新一代Trainium4晶片 將採用輝達「NVLink Fusion」技術

亞馬遜旗下雲端運算事業 AWS 周二表示，旗下新一代 Trainium4 人工智慧（AI）運算晶片將採用輝達（NVIDI...

A320機身鑲板品質問題 空巴：逾600架需檢修

歐洲最大飛機製造商空中巴士公司（Airbus）今天表示，旗下熱銷的A320客機中，有多達628架可能需要接受檢查，以確認...

比爾蓋茲創立的新型核能公司 即將開始建造反應爐

比爾蓋茲創立的核能公司泰拉能源（TerraPower）計劃明年第2季之前，就可以開始在美國懷俄明州興建新一代核子反應爐，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。