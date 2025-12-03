比爾蓋茲創立的新型核能公司 即將開始建造反應爐

快訊

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
泰拉能源（TerraPower）執行長李維斯克（Chris Levesque）。美聯社
比爾蓋茲創立的核能公司泰拉能源（TerraPower）計劃明年第2季之前，就可以開始在美國懷俄明州興建新一代核子反應爐，因為該公司提前六個月完成關鍵的監管審核程序。

泰拉能源執行長李維斯克（Chris Levesque）周二（2日）表示，公司預期美國核能管制委員會（NRC）將在明年2月前核發一座345 MW核反應爐的建造許可。相關單位已於周一完成反應爐的安全審查，環境影響評估則是在10月已經通過。

隨著美國總統川普努力推動核能的更廣泛部署，泰拉能源這次核反應爐建造申請，審核速度比預期更快。川普挺核能，以因應電力需求暴增。他施壓NRC精簡核准流程；以往這些審核程序，被業界普遍視為最主要瓶頸。

李維斯克說：「這是重大的綠燈訊號。我們預計明年初就會看到實際建設的開始。」

泰拉能源是一波新興先進反應爐公司的其中一家，去年年中開始建造電廠中的非核能部分設施，預計2031年投入商業運轉。

批評者對核電廠加速審核表達了關切。美國科學家關懷聯盟（Union of Concerned Scientists）核能安全主管萊曼就認為，NRC能在如此短的時間內完成審查，「唯一的辦法就是將重大且未解決的安全問題，掃到地毯底下，或是放到以後再考量」。

