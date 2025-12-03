快訊

FT: Anthropic找律師規劃IPO 與OpenAI 競速衝刺上市

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
知情人士透露，Anthropic 近日已選定美國西岸的Wilson Sonsini律師事務所協助規畫 IPO。路透
知情人士透露，Anthropic 近日已選定美國西岸的Wilson Sonsini律師事務所協助規畫 IPO。路透

英國金融時報引述知情人士報導，Anthropic 已委託法律事務所著手規畫首次公開發行股票（IPO），最快 2026 年登場，估值之大將是前所未見。

據報導，Claude 聊天機器人的開發商 Anthropic 近期正接洽談新一輪私募，估值可能超過 3,000 億美元。知情人士透露，Anthropic 近日已選定美國西岸的Wilson Sonsini律師事務所協助規畫 IPO。

Anthropic也曾就上市事宜和多家大型投銀接觸。不過相關討論仍屬初步且非正式，可見離選定 IPO 承銷商還有一段距離。

知情人士表示，Anthropic 最快可能準備在 2026 年上市；但另一位知情人士則提醒，如此快速啟動 IPO 的可能性不高。

有知情人士表示，OpenAI 也已展開初步作業，為可能的公開上市做準備，但強調現在連大致的時程都還言之過早。

不過，兩家公司都面臨相同的障礙：成長速度過快，加上訓練 AI 模型的成本高得驚人，使得財務表現難以預測。

此外，兩家公司擬以美國科技新創公司前所未見的估值叩關IPO市場。OpenAI 在 10 月估值已達到 5,000 億美元；Anthropic 上月獲得微軟和輝達 150 億美元的投資承諾，預期本輪募資將使該公司估值落在 3,000 億至 3,500 億美元之間。

