快訊

中工讓出一席董事 牽涉威京與寶佳「共治或接手」戰略

中職／林書逸有望換上藍色球衣？悍將球團曝：已有鎖定人選、有消息將公布

孩子因一匹馬變專注 日本動物輔助治療讓幼教師感動

聽新聞
0:00 / 0:00

非洲豬瘟再現西班牙 業界憂豬肉出口亮紅燈

中央社／ 馬德里2日綜合外電報導
西班牙農業部2日表示，當局在巴塞隆納附近又發現7頭死去的野豬感染非洲豬瘟，使本次疫情的總病例數增至9起。示意圖。路透
西班牙農業部2日表示，當局在巴塞隆納附近又發現7頭死去的野豬感染非洲豬瘟，使本次疫情的總病例數增至9起。示意圖。路透

西班牙豬肉產業對野豬間日益擴大的非洲豬瘟疫情「深感憂心」，若疫情擴散至養豬場，恐重創這個全球第3大豬肉及相關產品生產國。

西班牙上週在距巴塞隆納21公里的科爾塞羅拉公園（Collserola）發現兩頭死亡野豬，檢測後證實感染非洲豬瘟，這是自1994年來，西班牙首度出現非洲豬瘟病例。

以下是法新社整理出的相關重點。

●對健康有何衝擊？

非洲豬瘟不會感染人類，但對豬隻而言具高度傳染性且致命，恐對豬肉產業造成毀滅性打擊。

西班牙農業部今天表示，當局在巴塞隆納附近又發現7頭死去的野豬感染非洲豬瘟，使本次疫情的總病例數增至9起。

西班牙全國豬肉生產商協會（Anprogapor）主任伊格拉（Miguel Angel Higuera）說，業界對此「非常憂心」，保護家豬成了「首要之務」。

伊格拉說，週末對感染區域半徑20公里內的養豬場進行篩檢，結果顯示「所有樣本皆呈陰性」。

他強調：「目前對養豬場的直接衝擊為零，西班牙家豬並未傳出非洲豬瘟病例。」

●貿易受到什麼影響？

西班牙每年出口近300萬噸豬肉及豬肉加工品至逾百國，但農業部長普拉納斯（Luis Planas）說，目前已有約1/3進口國為安全起見暫停自西班牙進口。

中國目前仍接受從巴塞隆納以外地區進口的西班牙豬肉。中國是全球豬肉最大消費國、也是西班牙豬肉的最大出口市場。

伊格拉表示，業界正與農業部協商，探討能否在其他地方實施類似的區域性貿易限制。

伊格拉說，衝擊將會持續一段時間，「接下來勢必還會發現更多罹病野豬，我們尚未迎來重返非疫區行列的倒數時刻，這種狀況還會持續一段時間」。

●該如何應對這場危機？

由西班牙農業部與各區共同制定的應變計畫已經啟動，數以百計地區衛生官員、軍方人員和歐洲聯盟（EU）專家正在努力監控疫情。

伊格拉解釋，相關作業規範會規定養豬場之間的距離、規模，以及其內部的健康檢查措施。「我們已向會員發出非常強烈而明確的訊息，要求在可能情況下進一步提升所有生物安全措施」，以防非洲豬瘟滲入養豬場。

伊格拉指出：「我們的難題，也是整個歐洲面臨的問題，就是野豬過度繁殖…我們唯一能做的，就是相信所有防堵疫情的措施能有效運作。」

非洲豬瘟 豬肉 西班牙

延伸閱讀

西班牙發現7起新非洲豬瘟病例 總病例數增至9起

貢寮福連里舉辦非洲豬瘟及防詐宣導 百名民眾熱情參與

後年全面禁廚餘養豬 學者：馬上禁止、規畫有效快速廚餘去化配套措施

中央禁廚餘養豬 桃園農業局：配套沒做好恐衝擊國內豬肉量

相關新聞

A320機身鑲板品質問題 空巴：逾600架需檢修

歐洲最大飛機製造商空中巴士公司（Airbus）今天表示，旗下熱銷的A320客機中，有多達628架可能需要接受檢查，以確認...

非洲豬瘟再現西班牙 業界憂豬肉出口亮紅燈

西班牙豬肉產業對野豬間日益擴大的非洲豬瘟疫情「深感憂心」，若疫情擴散至養豬場，恐重創這個全球第3大豬肉及相關產品生產國

邁威爾收購 Celestial AI ASIC營收展望轉強帶動盤後股價大反彈

邁威爾科技（Marvell Technology）表示，受益於全球瘋狂投入 AI 運算的熱潮，旗下客製化晶片設計事業接到...

亞馬遜火速推最新自研AI晶片Trainium3槓輝達與谷歌 主打高性價比

亞馬遜（Amazon）旗下雲端業務部門正加緊推出最新版的自研人工智慧晶片，主打高性價比，要與輝達（Nvidia）和Goo...

美元本月剉咧等？策略師示警「三重打擊」

市場預測人士警告，未來幾周美元可能面臨三重打擊，加劇美元原本就處於季節性的疲軟困境。

ChatGPT面臨Gemini追逼！奧特曼下達「紅色警戒」延後其他產品開發

根據《華爾街日報》看到的OpenAI內部備忘錄，執行長奧特曼（Sam Altman）1日告訴員工，公司正宣佈一項「紅色警...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。