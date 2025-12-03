AWS首款3奈米自研晶片亮相 推AI工廠擴大與輝達合作

雲端服務供應商AWS今天發表旗下首款由3奈米製程打造的自研人工智慧（AI）晶片Trainium 3，運算效能提升4.4倍，可協助企業以更低成本加速AI模型訓練；AWS另推出AI工廠，並宣布與輝達（NVIDIA）擴大合作，加速AI基礎設施部署。

為了擺脫對傳統晶片供應商的依賴，並降低雲端運算成本與提高效能，亞馬遜（Amazon）旗下AWS（Amazon Web Services）發展一系列自研晶片，今天推出的Trainium 3為最新一代專為訓練大型模型並進行大規模推論而設計的晶片。

AWS今天在美國拉斯維加斯舉辦的re:Invent 2025年度大會上宣布，Amazon EC2 Trn 3 UltraServers上市，將144個新款Trainium 3晶片封裝在單一整合系統中，運算效能比Trainium 2 UltraServers高出4.4倍，每百萬瓦（MW）的詞元（Token）生成量是前一代的5倍，可將模型訓練時間從數月縮短至數週。

AWS也公布正在開發下一代自研晶片Trainium 4，運算效能將提升至少6倍。

AWS執行長賈曼（Matt Garman）在主題演講中表示，Trainium 3為大規模AI訓練提供了業界最佳的性價比（price performance）。

賈曼指出，AWS創立的初衷是提供「發明的自由」（freedom to invent），AWS擁有全球最廣泛的AI雲端基礎設施，橫跨38個區域，光是去年就新增3.8吉瓦（GW）的資料中心容量，比世界上任何人都多。

賈曼說，AI真正的價值還沒被完全釋放，這個情況正在改變，AI助理正開始讓位給能自動執行任務的「AI代理」（AI Agents），把人們帶到AI發展的轉折點，未來每家公司內部將會有數十億個代理，協助加速醫療發現及改善客戶服務。

為了滿足擴展AI專案的需求，AWS今天推出AI工廠，為企業和政府提供部署於自家資料中心的專用AWS AI基礎設施，運作方式類似AWS基礎設施區域（Region），提供安全且低延遲的運算、儲存、資料庫和AI服務存取。

AWS並宣布擴大與輝達合作，透過輝達與AWS AI工廠的整合，AWS客戶可以存取輝達加速運算平台、AI軟體及數千個繪圖處理器（GPU）加速應用程式。未來AWS將在Trainium 4晶片中支援輝達NVLinkFusion高速晶片互連技術。

此外，AWS今天發表4款全新的Nova 2模型，包括高性價比推理模型Nova 2 Lite、最智慧的推理模型Nova 2 Pro、即時語音對話模型Nova 2 Sonic、多模態模型Nova 2 Omni，印證AWS正從「平台提供者」轉型為「模型創造者」，在生成式AI競賽中邁向新階段。

另一款新發表模型Nova Forge提供「開放式訓練」，被視為AWS重要的差異化策略。相較於競爭對手的模型多數僅開放企業進行微調，AWS允許企業深入模型訓練過程，對於金融及醫療等受到高度監管的產業而言極具價值。

AWS也試圖把AI角色從「諮詢者」變成「數位員工」，今天宣布推出3款具備高度自主性的「前沿代理」（frontier agents），能像人類一樣獨立運作數小時甚至數天，協助企業在軟體開發生命週期中加速創新。

舉例來說，新推出的Kiro Autonomous Agent就像虛擬開發者，不只是輔助寫程式，還能獨立處理積壓工作、修復程式漏洞，更可以直接與GitHub等開發工具整合，並理解團隊的溝通與決策。