邁威爾收購 Celestial AI ASIC營收展望轉強帶動盤後股價大反彈

邁威爾科技（Marvell Technology）表示，受益於全球瘋狂投入 AI 運算的熱潮，旗下客製化晶片設計事業接到客戶接續下單。這家特殊應用IC（ASIC）設計商周二盤後股價應聲大漲。

在法說會上，邁威爾表示，對明年營收展望更加樂觀，並預測客製IC部門的銷售將成長 20%。多家大型客戶繼續下單。邁威爾還強調，不會再出現先前業績「突然塌陷」的情況。

邁威爾同時宣布，將以至少 32.5 億美元收購新創公司 Celestial AI，以強化其 AI 發展布局。邁威爾執行長墨菲（Matt Murphy）在法說會上表示，邁威爾下個會計年度營收可望達到 100 億美元，遠高於分析師預測的 94.7 億美元。他說：「我們對未來幾年的展望非常樂觀。」

執行長這番談話，讓邁威爾周二盤後股價大漲逾 15%，完全扭轉先前跌勢。今年截至周二收盤為止，邁威爾股價累計下跌 16%。

邁威爾近年積極卡位 AI 投資熱潮，但成果好壞參半。邁威爾協助亞馬遜（Amazon.com）等雲端業者設計 AI 所需的客製晶片，但這類產品的普及程度仍不及輝達（NVIDIA）的處理器。

不過，從這次法說會的論調來看，邁威爾正逐步取得進展。邁威爾指出，ASIC事業可望「加速成長」，並透露近日又爭取到一家「新進超大規模資料中心業者（hyperscaler）」的訂單。

邁威爾預估截至1月會計年度第 4 季營收約 22 億美元，與華爾街平均預估相當。調整後毛利率約 59%，略低於市場預期的 59.5%；每股盈餘則預估為 0.79 美元，符合分析師所料。

邁威爾主要業績來源資料中心營收上季（第3季度）成長38%至15.2億美元，略高於華爾街原估的 15.1 億美元。

墨菲表示，上季營收表現「主要受資料中心產品的強勁需求推動」。

邁威爾在新聞稿中指出，收購 Celestial AI 的交易金額包括 10 億美元的現金，加上價值 22.5 億美元的股票。依合約內容，若 Celestial AI 未來達成特定營收目標，該公司投資人還可再獲得最高 22.5 億美元的邁威爾股票。

Celestial AI 創立於 2020 年，主打名為「光子織網（photonic fabric）」技術，可用光連接 AI 基礎設施中的各項元件，更有效率地傳輸資料，讓 AI 系統運作得更快。

這家新創公司 8 月完成 2.55 億美元募資，投資陣容包括富達（Fidelity Management & Research）、貝萊德（BlackRock）和超微（AMD）。英特爾（Intel）執行長陳立武也是投資人之一，今年還加入該公司董事會。