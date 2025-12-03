快訊

川普點名索馬利亞移民「只會抱怨的垃圾」 應該滾回老家解決問題

川普簽字！美國「台灣保證實施法案」正式生效

「雄獅部隊」女士官、人事官偽造BMI值 各自「為留營」理由曝

亞馬遜火速推最新自研AI晶片Trainium3槓輝達與谷歌 主打高性價比

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
亞馬遜（Amazon）旗下雲端業務部門正加緊推出最新版的自研人工智慧晶片Trainium3，主打高性價比，要與輝達和谷歌搶市。路透
亞馬遜（Amazon）旗下雲端業務部門正加緊推出最新版的自研人工智慧晶片Trainium3，主打高性價比，要與輝達和谷歌搶市。路透

亞馬遜（Amazon）旗下雲端業務部門正加緊推出最新版的自研人工智慧晶片，主打高性價比，要與輝達（Nvidia）和Google的硬體產品搶市。

亞馬遜雲端服務（AWS）副總裁Dave Brown在採訪中表示，這款名為Trainium3 的加速器最近已安裝在少數資料中心，周二起開放客戶使用。他說，「到明年初，部署會非常快速地擴張」。

這一步對亞馬遜在AI領域突圍至關重要。該公司雖然是全球最大雲端運算與資料儲存租賃商，但在AI開發商市場不占優勢，許多企業選擇依賴與ChatGPT開發商OpenAI關係緊密的微軟，或Google生態系。

消息公布後，亞馬遜股價上漲0.23%到234.42美元，輝達漲幅收斂至0.86%，收181.46美元，AMD股價則跌到接近日內低點的215.24美元，跌幅2.06%。

亞馬遜希望吸引到尋求高性價比的企業，宣稱Trainium晶片執行AI模型所需密集運算時，以比輝達GPU更經濟高效。Brown表示：「我們對Trainium的性價比表現非常滿意。」

亞馬遜推出Trainium3的時間，距離上一代大約一年，以晶片產業標準堪稱衝刺，反映他們在跟進輝達每年推陳出新的腳步。

問題是亞馬遜晶片缺乏輝達那套成熟的軟體生態系。以AI模型實現工程設備自動化操作的Bedrock Robotics為例，他們雖將基礎設施架構在AWS上，但在開發引導挖掘機的模型時，仍採用輝達晶片，因其需要「高效易用的方案，而輝達滿足了這一點」。

目前已啟用的Trainium晶片多數由Anthropic使用，部署於印第安納、密西西比與賓州的資料中心。AWS今年稍早宣布，已串聯超過50萬顆此類晶片協助這家AI新創訓練最新模型，目標是年底前達到百萬顆晶片。

亞馬遜押注Anthropic的成功及其自身的AI服務能吸引到其他企業。但除Anthropic外，亞馬遜未公布其他大型客戶，使外界很難評估Trainium的成效。

而Anthropic也同時採用Google的TPU，並於今年初與Google母公司Alphabet簽訂價值數百億美元的運算資源協議，顯示它並未完全依賴AWS。

