美元本月剉咧等？策略師示警「三重打擊」

市場預測人士警告，未來幾周美元可能面臨三重打擊，加劇美元原本就處於季節性的疲軟困境。

美元指數（DXY）周二跌不到0.1%至99.357，本季至今已上漲1.6%，延續了上季近1%的漲勢。日圓兌美元貶值0.3%至155.88。

渣打銀行（Standard Bank）指出，美元可能因美國最高法院裁定關稅非法、以及白宮國家經濟委員會主任哈塞特可能被選為聯準會（Fed）下任主席而受挫。另外，如果日本銀行（央行）本月升息，日圓兌美元也可能大幅走強。

德意志銀行（Deutsche Bank）同樣認為日銀有升息可能，同時其他國家更強勁的經濟數據，也或許會在年底期間打壓美元。

渣打銀行G10策略主管Steven Barrow在報告中寫道：「若關稅裁決不利、哈塞特領導聯準會，再加上日本升息，這三重打擊可能擊垮美元。即便今年剩餘時間裡沒有看到動盪，2026年初也必將顯現。」

隨著年底外匯交易逐漸收尾，市場流動性減弱，投資人紛紛平倉以準備新年開局。儘管交易活動因季節因素趨於平淡，但Barrow說，「很難相信川普政策核心支柱之一的非法性，對美元只會有微小的影響。」

德意志銀行宏觀策略師Tim Baker也提到，過去十年間，12月「毫無疑問是美元表現最差的月份」，因交易員常在年底拋售美元，以平衡全年其他美國資產的收益。他表示，若日銀採取緊縮政策，且美國以外地區出現經濟驚喜，近期出現的美元買盤，本月恐將逆轉。

Baker在報告中寫道：「我們認為美元具有回落至第3季低點附近的空間，也就是較目前水準下跌約2%。」

彭博新聞分析指出，很有可能成為下一任Fed主席的哈塞特，為美元增添新的壓力點。美國總統川普暗示可能提名他接掌聯準會。哈塞特被普遍視為支持激進降息，加劇了市場對Fed明年降息的預期。

Russell Investments全球外匯主管Van Luu表示，「市場預期哈塞特一旦執掌聯準會，政策可能進一步向鴿派斜。」他預估，如果哈塞特出任Fed主席，將推動美元兌歐元匯率跌破今年創下的四年低點：1.19美元兌1歐元。

德意志銀行和渣打銀行說，日銀升息歷來都會推動日圓大幅升值，尤其是兌美元的匯價。市場已大幅增加日銀本月升息25個基點（1碼）的押注，在日銀發出迄今最明確的可能採居緊縮政策信號之後，市場定價顯示的升息機率已達80%。