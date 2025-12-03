快訊

北台愈晚愈冷氣溫驟降！吳德榮：全台低溫13-15度

台積電ADR漲1.5% 較台北交易溢價達28.3%

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

台積電ADR周二（2日）上漲1.5%，收在292.09美元，較台北交易溢價高達28.3%。

美國股市周二在清淡交投下收高，七個交易日中第六日上漲，科技股上漲，反映投資人風險胃口回升，市場對聯準會（Fed）下周降息的預期依然高漲。

道瓊工業指數上漲185.13點，漲幅0.4%，收在47,474.46點。標普500指數上漲16.74點，漲幅0.3%，收於6,829.37點。那斯達克綜合指數上漲 137.75 點，漲幅 0.6%，至 23,413.67 點。

費城半導體指數大漲1.8%，英特爾（Intel）大漲8.7%。輝達（NVIDIA）漲0.9%。

台灣加權股價指數周二上漲221.74點，收在27,564.27點。台積電（2330）上漲1.4%收在1,430.00元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 239.72 +2.97 228.50 4.91

中華電 CHT 129.76 +0.63 130.00 -0.18

台積電 TSM 1,834.15 +1.53 1,430.00 28.26

聯電 UMC 48.85 +3.32 47.20 3.50

*匯率換算依據紐約時間下午6:30的彭博報價

指數 台積電 科技股

相關新聞

OECD最新預測 科技股價有下檔風險

經濟合作暨發展組織（ＯＥＣＤ）公布最新經濟預測報告，將一些主要經濟體的成長預估小幅調高，主因人工智慧（ＡＩ）投資熱潮有助...

南韓政府祭兩重拳 阻貶韓元…大摩：最糟時期已過

南韓政府正使出渾身解數穩住韓元對美元貶勢，包括縮減對出口商的貿易融資，以及延長央行與國營退休基金的650億美元換匯協議。...

美股收高 受英特爾和波音大漲激勵 Fed降息預期心理高漲

美國股市周二在清淡交投下收高，七個交易日中第六日上漲，科技股上漲反映投資人風險胃口回升，市場對聯準會（Fed）下周降息的...

OECD上修美、歐、日GDP成長

經濟合作發展組織（OECD）2日公布最新經濟預測報告，將一些主要經濟體成長預估小幅調高，主因人工智慧（AI）投資熱潮有助...

美「網路星期一」買氣噴發

網路行為分析平台奧多比分析公司（Adobe Analytics）預估，在富人花錢不手軟、低收入者四處挖掘折扣下，繼「黑色...

Fed示警商用不動產風險 點出資產價值下降、利率高掛等隱憂

隨著「利率居高不下，承銷標準緊縮，以及商用不動產價值下降」等疑慮加劇，美國聯準會（Fed）正在密切注意社區和地區銀行的投...

