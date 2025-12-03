台積電ADR漲1.5% 較台北交易溢價達28.3%

台積電ADR周二（2日）上漲1.5%，收在292.09美元，較台北交易溢價高達28.3%。

美國股市周二在清淡交投下收高，七個交易日中第六日上漲，科技股上漲，反映投資人風險胃口回升，市場對聯準會（Fed）下周降息的預期依然高漲。

道瓊工業指數上漲185.13點，漲幅0.4%，收在47,474.46點。標普500指數上漲16.74點，漲幅0.3%，收於6,829.37點。那斯達克綜合指數上漲 137.75 點，漲幅 0.6%，至 23,413.67 點。

費城半導體指數大漲1.8%，英特爾（Intel）大漲8.7%。輝達（NVIDIA）漲0.9%。

台灣加權股價指數周二上漲221.74點，收在27,564.27點。台積電（2330）上漲1.4%收在1,430.00元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 239.72 +2.97 228.50 4.91

中華電 CHT 129.76 +0.63 130.00 -0.18

台積電 TSM 1,834.15 +1.53 1,430.00 28.26

聯電 UMC 48.85 +3.32 47.20 3.50

*匯率換算依據紐約時間下午6:30的彭博報價