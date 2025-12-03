快訊

聯準會降息預期升溫 美股收高

中央社／ 紐約2日綜合外電報導

美國最新經濟數據表現疲軟，強化市場對於聯準會12月降息的預期，美股今天收高。

經濟數據顯示，美國國內勞動市場走軟，而通膨目前似已趨穩。

道瓊工業指數上揚185.13點或0.39%，收報47474.46點。

標普500指數上揚16.74點或0.25%，收在6829.37點。

那斯達克指數上揚137.76點或0.59%，收23413.68點。

費城半導體指數上揚128.95點或1.84%，收7149.47點。

指數 美國

