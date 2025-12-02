盛寶2026年驚世預測：金價衝1萬美元、AI系統出包釀市場閃崩

丹麥盛寶銀行（Saxo Bank）每年都會發布對來年的十大驚世預言，2025年的預測料中兩大趨勢：美元貶值和輝達（Nvidia）股價躍漲。2026年最不可思議的預測包括：金價衝上每英兩1萬美元、量子運算將導致加密幣崩跌，以及人工智慧（AI）。

按過去20多年來的慣例，盛寶銀行每到年尾就會發表對新年十大驚世駭俗預測，意指或然率低但仍可能發生的事件，以刺激思考並挑戰市場共識觀點。

盛寶對2025年的十大預測有八項槓龜，石油輸出國組織（OPEC）並未解散，世界首顆3D生物列印的心臟也未成真。

但盛寶首席市場策略師哈迪的2025年預言仍命中兩項。一是預言美國總統川普的關稅和其他措施將導致美元貶值，結果今年來美元的確貶值8%，年線貶幅可能是2017年來最大。二是預言輝達市值將變成蘋果的兩倍，嚴格來說不算料中，但大方向是猜對了：輝達股價飆漲34%後，如今以4.37兆美元市值超越蘋果的4.18兆美元。

2026年十大驚世預言

展望2026年，盛寶頭號驚悚預言是：量子電腦將飛速突破大多數數位標準。策略師威爾遜說：「我們的電子郵件、銀行轉帳、加密錢包和企業系統加密安全無虞的承諾，將在一夕之間崩潰。」

投資資金首先將逃離加密幣，然後恐懼擴散至傳統金融業，銀行客戶紛紛提出存款，轉進安全資產如白銀和黃金，金價將衝上每英兩10,000美元。同時，量子運算類股如IBM、網路資安股和加密幣行情劇烈波動。市場動盪將產生贏家，例如用於確保實體備用系統的實體儲藏庫、製造「破解不了的鎖」的新型網路資安公司，以及「擁有強大現金分配系統的舊式銀行」。輸家則是公共加密、安全性薄弱的行業、與網際網路連結的加密錢包。

另一項預測是，官方公布的稽核數據顯示，中國大陸的黃金儲備已足以超越美國，而且離岸人民幣將局部以黃金支持。持有者可賣掉「黃金人民幣」換取實體黃金，這將助長人民幣兌美元匯價。北京打造以亞洲為中心的新全球貨幣體系，對波灣產油國和東南亞諸國央行提供「以黃金換人民幣」的換匯額度。贏家是：金價漲破6,000美元，離岸人民幣貶破5.0兌1美元，美國債券遭外資拋售，美元喪失獨霸地位。

盛寶還預言AI發展將出差錯，企業驚覺自動化隱藏的成本比預期高昂。盛寶投資策略長候 肯克隆預言，2026年，代理AI系統將用於幾乎一切事物的優化、自動化和相互連結，直到後來一系列系統故障觸發全面危機為止，屆時「失誤的演算法觸動市場閃電崩盤」，一波波AI驅動的會計程序被發現，工廠機器人執行漏洞百出的AI指令造成人員傷亡。

這將對市場造成巨大衝擊，耗費上兆美元清理留下的爛攤子，導致負責系統修復、確保安全無虞、將程式編碼化繁為簡的公司股價大漲，受惠者包括網路資安、稽核與諮詢公司。至於估值超高的自動化AI平台業者，則承受壓力，反映投資資金轉向提供籪復原、監督和真人控制的公司。

盛寶其餘預測還包括：

--泰勒絲（Taylor Swift）與美式足球明星凱爾西（Travis Kelce）舉行婚禮，撐起世界各地景氣，拯救了全球經濟；

--美國2026年期中選舉平順，回歸團結、文明的社會；

--減肥藥普遍可得，連寵物減重藥也問世；

--全球首富馬斯克名下的SpaceX宣布首次公開發行股票（IPO）；

--某家財星500大企業任命AI模型當執行長。