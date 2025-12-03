OECD上修美、歐、日GDP成長

經濟合作發展組織（OECD）2日公布最新經濟預測報告，將一些主要經濟體成長預估小幅調高，主因人工智慧（AI）投資熱潮有助抵消美國提高關稅的震撼效應；並預測各大央行降息周期將於明年結束，聯準會（Fed）要到明年底才可能小幅降息。

OECD預估，全球2025年經濟成長率為3.2%，但預估2026年減緩到2.9%，維持9月時預測，最新報告說2027年成長率將回穩至3.1%。

此外，OECD也預料各大央行未來一年將維持較低利率水位，因為通膨壓力減輕；美國如果並未因為關稅導致通膨急升，則Fed到明年底前將降息兩次；歐元區及加拿大不會進一步降息，英國上半年將停止降息，澳洲則於下半年止降；但日本仍將持續緊縮信用。

對美國今年成長率預估值，由1.8%上修到2%，明年由1.5%上修到1.7%。

歐元區今年成長率由1.2%上修到1.3%，主因勞動市場強韌及德國增加公共支出；2026年成長率由1%上修到1.2%，成長減緩是因法國緊縮預算及義大利展望減弱。

日本今年成長率由1.1%上修到1.3%，主因企業獲利及投資強勁，2026年將減緩到0.9%。

中國大陸今年預估成長率由4.9%上修到5%，2026年維持4.4%。