美「網路星期一」買氣噴發

經濟日報／ 國際中心／綜合外電

網路行為分析平台奧多比分析公司（Adobe Analytics）預估，在富人花錢不手軟、低收入者四處挖掘折扣下，繼「黑色星期五」周末購物潮之後，全美消費者在「網路星期一」（Cyber Monday）的消費達142億美元，較去年增加6.3%。

然而，Salesforce發布的數據卻顯示，今年「網路星期一」的消費成長速度，美國竟罕見地不如歐洲，該公司解讀這個新現象反映出美國總統川普發起的貿易戰和歐洲央行（ECB）大幅降息的影響。

這是川普4月宣布對數十個國家加徵關稅以來的第一個假期購物季。此舉對全球供應鏈造成了衝擊，並引發了與美國主要出口國中國持續不斷的談判。關稅的影響可能需要長達一年的時間才會反映在消費者價格上，因此許多品牌和零售商都囤積了大量庫存，以應對貿易戰可能帶來的影響。

據追蹤15億消費者交易數據的Salesforce公司統計，截至紐約時間1日中午，主要來自歐洲的全球網路消費，年增5.3%，而美國僅成長2.6%。

至於「黑色星期五」的消費額，Salesforce的統計更顯示，全球的成長率是美國的兩倍。

Salesforce消費者洞察總監施瓦茨表示，美國的消費通常成長更快，她認為今年的成長主要歸因於受關稅影響的美國消費者，以及歐洲國家自去年開始的降息措施對經濟帶來的提振。

美國 消費者 網路

