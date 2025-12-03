南韓政府祭兩重拳 阻貶韓元 大摩：最糟時期已過

南韓政府正使出渾身解數穩住韓元對美元貶勢，包括縮減對出口商的貿易融資，以及延長央行與國營退休基金的650億美元換匯協議。摩根士丹利（大摩）分析師認為，韓元貶值最糟時期已過。

韓媒報導，當局已決定，南韓央行與國營退休基金「國民年金公團」（NPS）原訂12月底到期的650億美元換匯協議，將延長實施。NPS管理規模1,300兆韓元（8,840億美元）的資產，其中逾半數投資於海外資產，對匯市影響力可觀。

韓元走勢

南韓高階經濟官員1日緊急開會研商跨部會措施，以捍衛韓元，列席者包括副總理暨企劃財政部部長具潤哲、央行總裁李昌鏞、金融服務委員會（FSC）主席李億遠、產業通商資源部長金正寬，以及金融監督院（FSS）院長李燦鎮。

今年來韓元對美元震盪走低。李在明就任總統穩住政局後，韓元7月回升至1,340韓元兌1美元，隨後又重貶，1,500韓元兌1美元大關岌岌不保。但大摩分析師羅德預期，貨幣政策轉向和貿易緊張趨緩，可望使韓元止跌回升，甚至表現突出。

這場緊急會議聚焦於出口企業持有過量美元的問題。他們同意，未來將定期監督外匯交易以及出口企業的海外投資情況，並且在必要時調整政府政策融資。

出口商囤積美元有兩大主因。首先，他們料定韓元還會貶，此刻把美元兌換成韓元、日後再買回，將招致匯損。其次，海外投資需求日增，南韓大型企業集團已承諾在美國投資1,500億美元，以支持美韓關稅談判。依他們之見，把出口賺的美元直接用於美國投資更有利。

截至8月底，南韓企業在國內五大商業銀行的存款餘額增至513.9億美元，比5月底的491.2億美元增加。此餘額在10月底降至443.2億美元，但11月底又回升到537.4億美元。

南韓當局認為，企業持有過量的美元，並醞釀祭出懲罰措施，包括中止政策融資（包括貿易融資），以懲罰久久不把出口賺得的美元兌回韓元的出口商。另一選項是限制對半導體、人工智慧、未來移動、充電電池等先進產業的政策貸款。視市況而定，當局可能從本月起到明年底，減少對某些企業提供這類貸款，以穩定韓元匯率。