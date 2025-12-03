OpenAI要改善聊天機器人 可能延後進軍廣告市場、AI 代理等計畫

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
OpenAI執行長奧特曼。 （路透）
OpenAI執行長奧特曼。 （路透）

面對各方來勢洶洶的威脅，OpenAI執行長奧特曼據傳已發動「紅色警戒」（code red）行動，投入更多資源改善人工智慧（AI）聊天機器人ChatGPT的表現，進軍廣告市場、推出AI代理等產品的時程就將因此順延。

美國科技媒體The Information報導，奧特曼1日告知員工，發動「紅色警戒」行動，以引導更多資源改善ChatGPT，對抗來自Google和其他AI競爭者的日增威脅，「我們正處於ChatGPT的關鍵時刻」。

奧特曼在內部備忘錄表示，他正要求更多員工聚焦於精進ChatGPT的功能，例如為超過8億名每周用戶加強個人化體驗，包括允許每個人客製化互動方式，其他優先事項包括圖像生成AI工具「Imagegen」。

奧特曼揭櫫的優先事業也包括改善「模型行為」，以讓民眾更青睞驅動ChatGPT的模型，包括加強ChatGPT的速度和可信度、儘可能減少拒絕回答的頻率。

他也說，OpenAI計劃下周推出新的推理模型，該模型在內部評估的表現「優於（Google）Gemini 3」，但還要更加努力改善ChatGPT的體驗。

因此，OpenAI計劃延後廣告等計畫，並且可能延後AI代理等產品的進展。該公司從未公開承認正在研擬銷售廣告，但知情人士透露，OpenAI已在測試不同類型的廣告，包括與網路購物相關的廣告，畢竟有上百萬人用ChatGPT搜尋要買的商品。

奧特曼並未明確說明ChatGPT有哪裡出問題，但可能面臨更沉重的壓力，最近警告Google的AI勢力再起，可能造成OpenAI的「短暫經濟逆風」。

ChatGPT 廣告 奧特曼

延伸閱讀

抗Gemini威脅！OpenAI奧特曼傳發動「紅色警戒」行動 加強循環投資

「毀童年」…中美合拍動畫「哪吒與變形金剛」將開播 網酸邪門

鴻海董座劉揚偉報喜 OpenAI新一波大單到手

美核能新創 泡沫跡象浮現

相關新聞

OECD最新預測 科技股價有下檔風險

經濟合作暨發展組織（ＯＥＣＤ）公布最新經濟預測報告，將一些主要經濟體的成長預估小幅調高，主因人工智慧（ＡＩ）投資熱潮有助...

OECD上修美、歐、日GDP成長

經濟合作發展組織（OECD）2日公布最新經濟預測報告，將一些主要經濟體成長預估小幅調高，主因人工智慧（AI）投資熱潮有助...

三星突襲推三折機Galaxy Z TriFold 搶市 台積電、大立光業績添柴火

三星昨（2）日突襲式發表首款三折機Galaxy Z TriFold，藉此鞏固折疊機王者地位，預計12月12日將率先在母市...

南韓政府祭兩重拳 阻貶韓元 大摩：最糟時期已過

南韓政府正使出渾身解數穩住韓元對美元貶勢，包括縮減對出口商的貿易融資，以及延長央行與國營退休基金的650億美元換匯協議。...

美「網路星期一」買氣噴發

網路行為分析平台奧多比分析公司（Adobe Analytics）預估，在富人花錢不手軟、低收入者四處挖掘折扣下，繼「黑色...

Fed示警商用不動產風險 點出資產價值下降、利率高掛等隱憂

隨著「利率居高不下，承銷標準緊縮，以及商用不動產價值下降」等疑慮加劇，美國聯準會（Fed）正在密切注意社區和地區銀行的投...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。