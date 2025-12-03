大馬獲英特爾加碼投資65億打造封測中心 供應鏈地位提升

中央社／ 吉隆坡1日綜合外電報導

馬來西亞首相安華今天說，美國晶片業巨擘英特爾將在大馬加碼投資8.6億令吉（約新台幣65.4億元），讓大馬成為其封裝測試中心。這將進一步強化大馬在全球半導體供應鏈地位。

法新社報導，馬來西亞是世界第6大微晶片出口國，在全球晶片封裝測試市場占有率為13%。美國則是馬來西亞半導體第3大出口市場。

安華（Anwar Ibrahim）今晚在臉書（Facebook）發文表示，他今天稍早與英特爾（Intel）執行長陳立武會面，而英特爾宣布的這項最新決定是「基於對馬來西亞長期計畫的信心」。

英特爾2021年承諾投資70億美元（約新台幣2200億元）在馬來西亞電子業重鎮檳城興建1座先進晶片封裝廠。安華今天說，這座工廠現已「99%完工」。

馬來西亞 半導體 美國

延伸閱讀

拒「反主流」思想 英特爾誤判EUV與供應鏈戰略遭台積電、輝達打趴

《孫子兵法》開場白震撼英特爾前總裁：企業掌握不了「5個字」必滅亡

羅唯仁遭台積電提告、英特爾CEO力挺！網酸：此地無銀三百兩

疑洩漏台積電二奈米機密！檢調今搜索羅唯仁住所 聲請查扣股票獲准

相關新聞

「大賣空」本尊貝瑞高喊AI泡沫後 箭靶轉向這間公司

電影「大賣空」主角原型貝瑞表示，特斯拉「市值過高到很離譜」，而馬斯克的薪酬方案，恐加劇稀釋股東價值。

美股能否上演耶誕行情 得看「這個資產」臉色

比特幣是華爾街的風險指標，也是終極的風險資產，市場有任何風吹草動，這種虛幣往往最先殺低、跌勢也最為兇猛。專家認為，比特幣...

11月歐元區通膨率略增至2.2% 央行按兵不動機率增

官方數據顯示，11月歐元區消費者物價指數（CPI）較去年同期上漲2.2%，增幅高於分析師預期的維持在2.1%及歐洲中央銀...

DRAM吃緊難解！全球兩大供應商憂供過於求 保守增產聚焦長期獲利

DRAM需求攀上歷史新高，導致過去幾周記憶體價格飆漲至幾乎「難以負擔」的水準。全球兩大DRAM供應商三星電子和SK海力士...

聯準會降息預期升溫！緩解日公債殖利率攀升擔憂 亞股普遍收紅

美國最新經濟數據表現疲軟，強化市場對於聯準會12月降息的預期，同時緩解對日本公債殖利率攀升的擔憂，亞洲股市今天普遍收紅

南韓酷澎爆逾3千萬個資外洩！陸籍嫌疑人身分曝光 公寓密碼也外流

南韓酷澎（Coupang）爆發個資外流事件，代表朴大俊今天表示，將個資外流的中國籍嫌疑人之前是開發認證系統的工程師；另外...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。