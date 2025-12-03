英特爾加碼投資大馬 打造封裝與測試業務中心

馬來西亞總理安華表示，英特爾將追加投資8.6億馬元（2.08億美元），將大馬打造成該公司的封裝和測試業務中心。此舉將提升大馬在全球半導體供應鏈中的重要地位。

安華在臉書貼文表示，他2日與英特爾執行長陳立武會晤時，英特爾承諾要加碼投資。安華補充說，這是出於對馬來西亞長期政策規畫的信心。

安華說，英特爾在當地已有一席之地，在檳城擁有價值120億馬元的先進封裝工廠，目前已完工99%。該公司在2021年投資70億美元建廠。

大馬是全球第六大半導體出口國，占全球晶片封裝、組裝與測試市場的約13%，相關產業更占該國出口額的40%。各國競相強化自家半導體實力之際，大馬一直試圖提高在全球供應鏈的地位。

地緣政治緊張和產業競爭升溫，促使各國減少對單一國家的仰賴程度，為大馬帶來機會。而科技業尋求將業務分散到中國以外之地，也讓大馬成了重要據點。微軟、Google、字節跳動都瞄準馬國的AI基建，宣布大規模投資案。

在此同時，美國商務部同意入股新創公司xLight，最多將注資1.5億美元。xLight由前英特爾執行長基辛格擔任董事會執行主席，致力於研發更先進的極紫外光（EUV）微影技術。xLight投資案使用拜登時期的晶片法案資金，是川普第二任期以來首度引用該法投資，美國政府可能會成為該公司的最大股東。

先進晶片製程中，最關鍵工具是EUV微影設備，能在矽晶圓上印製電路圖案。現在全球只有荷蘭的艾司摩爾（ASML），能夠生產EUV設備。微影機具中最難生產的零件是雷射，xLight提議採用源自粒子加速器的技術，來打造耗電更少的雷射，正與美國國家實驗室合作，發展雷射原型，可用於ASML等的設備。

目前ASML最先進雷射的極紫外光波長約為13.5奈米，xLight目標更精準的波長，小至2奈米，倘若該公司能達到這種精準度，將有助晶片製造商在晶圓上刻蝕更小的電路圖，可望延續摩爾法則，即晶片上晶電體數量，每兩年增加一倍。