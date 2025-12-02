聽新聞
0:00 / 0:00
美股能否上演耶誕行情 得看「這個資產」臉色
比特幣是華爾街的風險指標，也是終極的風險資產，市場有任何風吹草動，這種虛幣往往最先殺低、跌勢也最為兇猛。專家認為，比特幣反彈之前，股市將持續脆弱。
近來比特幣重挫，市值較10月5月的高點蒸發近7,500億美元。比特幣的30%跌幅在市場掀起漣漪，投資人撤出風險較高的資產，轉往黃金等安全避風港。摩根大通的資產組合經理人卡佛瑞（Jack Caffrey）說：「比特幣是投資人可以關注的風險指標之一，看到這幾周金價大漲，比特幣承壓，相當耐人尋味。」
比特幣1日短暫跌破84,000美元大關，寫4月來新低，導致10億美元以上部位爆倉；2日走勢止跌回升，衝破88,000美元。但整體情緒依舊審慎。
Coin Bureau共同創辦人布克林（Nic Puckrin）說，比特幣的下個關鍵水位是82,000美元。各方認為，這是許多囤幣公司與比特幣ETF投資人的平均成本價，一旦摜破，幣圈的看空風氣可能更盛。
比特幣近日下殺，可能與日本銀行（央行）暗示，擬於本月稍晚升息有關。這個消息帶動日債殖利率陡升，使得許多借進廉價日圓的套利交易出場。瑞穗的歐雷根（Daniel O'Regan）指出，日圓套利交易是許多資產的流動性供給來源，加密幣也不例外。
比特幣的風險情緒是否會繼續牽動股市，有待觀察，但12月10日聯準會（Fed）利率決策出爐前，幣圈走勢可能會繼續是投資人的市場氣壓計。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言