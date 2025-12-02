聽新聞
美股能否上演耶誕行情 得看「這個資產」臉色

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
比特幣是華爾街的風險指標，也是終極的風險資產，專家認為，比特幣反彈之前，股市將持續脆弱。美聯社
比特幣是華爾街的風險指標，也是終極的風險資產，市場有任何風吹草動，這種虛幣往往最先殺低、跌勢也最為兇猛。專家認為，比特幣反彈之前，股市將持續脆弱。

近來比特幣重挫，市值較10月5月的高點蒸發近7,500億美元。比特幣的30%跌幅在市場掀起漣漪，投資人撤出風險較高的資產，轉往黃金等安全避風港。摩根大通的資產組合經理人卡佛瑞（Jack Caffrey）說：「比特幣是投資人可以關注的風險指標之一，看到這幾周金價大漲，比特幣承壓，相當耐人尋味。」

比特幣1日短暫跌破84,000美元大關，寫4月來新低，導致10億美元以上部位爆倉；2日走勢止跌回升，衝破88,000美元。但整體情緒依舊審慎。

Coin Bureau共同創辦人布克林（Nic Puckrin）說，比特幣的下個關鍵水位是82,000美元。各方認為，這是許多囤幣公司與比特幣ETF投資人的平均成本價，一旦摜破，幣圈的看空風氣可能更盛。

比特幣近日下殺，可能與日本銀行（央行）暗示，擬於本月稍晚升息有關。這個消息帶動日債殖利率陡升，使得許多借進廉價日圓的套利交易出場。瑞穗的歐雷根（Daniel O'Regan）指出，日圓套利交易是許多資產的流動性供給來源，加密幣也不例外。

比特幣的風險情緒是否會繼續牽動股市，有待觀察，但12月10日聯準會（Fed）利率決策出爐前，幣圈走勢可能會繼續是投資人的市場氣壓計。

專家認為，比特幣反彈之前，股市將持續脆弱。路透
