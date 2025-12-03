OECD最新預測 科技股價有下檔風險

經濟合作暨發展組織（ＯＥＣＤ）公布最新經濟預測報告，將一些主要經濟體的成長預估小幅調高，主因人工智慧（ＡＩ）投資熱潮有助於抵消美國提高關稅的震撼效應；並預測各大央行降息周期將於明年結束，美國聯準會（Ｆｅｄ）要到明年底才可能小幅降息。

此外，ＯＥＣＤ對科技股及ＡＩ樂觀主義持審慎態度，認為這可能產生價格回檔的風險，甚至因為股價偏高而出現賣壓。加上擔憂貿易指標驟變，因此認為經濟展望仍然「脆弱」，且上述預測「可能有重大風險」。

ＯＥＣＤ預估，全球二○二五年經濟成長率為百分之三點二，二○二六年將減緩到百分之二點九，二○二七年為百分之三點一。ＯＥＣＤ秘書長科爾曼表示，「今年全球經濟強韌，但第二季貿易僅溫和成長；且預料高關稅將逐漸推升物價，使家庭消費及企業投資成長減弱。」

ＯＥＣＤ預估美國今年成長率由百分之一點八上修到百分之二，明年則由百分之一點五上修到百分之一點七，靠的是ＡＩ投資、財政擴張及聯準會降息，抵消提高關稅、限制移民及聯邦政府裁員的負面影響。

至於中國大陸今年預估成長率由百分之四點九上修到百分之五，二○二六年則維持百分之四點四，因為財政支持效應減退，以及美國對中國產品提高關稅。日本今年成長率由百分之一點一上修到百分之一點三，主因企業獲利及投資強勁，二○二六年將減緩到百分之○點九。

歐元區今年成長率由百分之一點二上修到百分之一點三，主因勞動市場強韌，及德國增加公共支出；二○二六年成長率由百分之一上修到百分之一點二，成長減緩是因為法國緊縮預算及義大利展望減弱。

ＯＥＣＤ預估今年全球貿易成長百分之四點二，明年會降到百分之二點三，因為關稅對投資及消費的壓力將顯現。

此外，通膨率預料將於二○二七年中回降到央行的目標；美國通膨率將於二○二六年中觸頂，因為關稅「轉嫁」效應消退；中國及一些新興市場的通膨率將小幅上升，因為超額產能減少。

ＯＥＣＤ預料各大央行未來一年將維持較低的利率水位，因為通膨壓力減輕；聯準會現在到明年底前只會再降兩碼，前提是就業市場沒有繼續惡化、通膨壓力沒有大幅提高。歐元區及加拿大不會進一步降息，英國上半年將停止降息，但日本仍將持續緊縮信用。