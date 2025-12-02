10月歐盟失業率6% 年增0.2個百分點

快訊

中央社／ 布魯塞爾2日專電

根據歐盟統計局最新數據，今年10月歐盟的失業率為6%，較去年同期增加0.2個百分點，失業人數約為1335.1萬人。若以性別劃分，女性失業率為6.3%，高於男性失業率5.8%。

歐盟統計局的數據顯示，歐盟今年10月的失業率為6.0%，和今年9月持平，但較去年同期的5.8%，高出0.2個百分點。若將範圍縮小至歐元區，10月的失業率為6.4%，與今年9月持平但高於去年同期的6.3%。

若換算為人數，今年10月歐盟約有1335.1萬人失業，其中在歐元區的失業人口約為1103.3萬。

若以性別劃分的失業狀況，今年10月，歐盟的女性失業率為6.3%，高於今年9月的6.2%，男性失業率為5.8%，與上月持平；歐元區的女性失業率為6.6%，男性失業率為6.1%。

至於青年失業率，今年10月，歐盟共有296萬青年失業，其中235.2萬在歐元區。歐盟青年失業率為15.2% ，歐元區青年失業率為14.8%。

歐盟統計局說明，失業率是指失業人數占勞動力的百分比，這份統計數據是基於15至74歲的勞動人口所進行。青年失業率則是指15至24歲失業人口占同年齡層勞動力的百分比。

