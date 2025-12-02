11月歐元區通膨率略增至2.2% 央行按兵不動機率增
官方數據顯示，11月歐元區消費者物價指數（CPI）較去年同期上漲2.2%，增幅高於分析師預期的維持在2.1%及歐洲中央銀行（ECB）目標通貨膨脹率2%，利率保持不變機率增。
法新社報導，歐元區通膨率略增主要來自能源價格，儘管這類價格持續下跌，但跌勢較10月放緩。此外服務類價格漲幅也由10月的3.4%略升至3.5%。
去除波動較大的能源、食品和菸酒價格後，11月歐元區核心通膨率持平於2.4%，符合分析師預期。
今日數據很可能令人更看好歐洲央行維持利率不變。鑒於歐元區通膨率已降至接近央行目標水準，歐洲央行今年6月結束長期調降利率循環，10月也連續第3次在貨幣政策會議維持利率不變，下次會議則在本月18日。
