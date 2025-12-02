全球經濟展現韌性 OECD調升美歐經濟成長預測

快訊

中央社／ 巴黎2日綜合外電報導

經濟合作暨發展組織（OECD）今天表示，全球經濟今年在逆境中展現出「驚人的韌性」，因此上調包括美國歐元區在內主要經濟體的成長預測。

法新社報導，OECD在最新全球經濟展望報告中說，雖然新貿易政策壁壘逐步實施、政治不確定性及投資下滑對經濟成長造成壓力，但需求卻意外地保持強勁。

OECD表示，全球金融環境寬鬆、總體經濟政策支持、實質所得增加，以及對新一代人工智慧（AI）相關投資的強勁需求，尤其是在美國，都支撐了整體需求。

美國國內生產毛額（GDP）2025年成長率目前預估為2.0%，較OECD在9月時的預測上修0.2個百分點。

至於歐元區，OECD預測2025年經濟將成長1.3%，也較9月預測調升0.1個百分點。

整體而言，全球經濟2025年可望成長3.2%，低於去年的3.3%。預計明年將放緩至2.9%，2027年則回升至3.1%。

美國明年成長將降至1.7%，而歐元區成長預料為1.0%，這兩項數據都優於9月的預估。

中國2025年有望成長5.0%，比9月預測多0.1個百分點。

OECD說：「全球經濟在2025年展現出驚人的韌性。」

不過，OECD也預期，今年下半年經濟成長將趨緩，因為較高的關稅將使企業與消費者的成本上升，再加上居高不下的地緣政治與政策不確定性繼續影響內需。

OECD並預測，受到高關稅影響逐漸消退、金融條件有利、總體經濟政策支持及通膨降低的帶動，全球經濟將於2026年逐步回升，亞洲新興市場經濟體仍是全球成長的主要動力。

